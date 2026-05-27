Iran cân nhắc chuyển giao uranium cho Trung Quốc

Jerusalem Post dẫn nhiều báo cáo truyền thông đã đưa ra những dấu hiệu tương tự.

Theo các báo cáo, Iran đang tìm cách chuyển giao kho dự trữ uranium của mình cho Trung Quốc trước khi đạt được thỏa thuận với Mỹ.

Theo một báo cáo của Al Arabiya, Iran cũng đang thảo luận với Bắc Kinh về các đảm bảo có thể có trong các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

Về phía Trung Quốc, trả lời một câu hỏi tại cuộc họp báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết kể từ khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, Trung Quốc đã duy trì liên lạc chặt chẽ với tất cả các bên liên quan, bao gồm cả Iran, và đã không ngừng nỗ lực để chấm dứt giao tranh và thúc đẩy hòa bình.

"Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đề xuất bốn điểm của Chủ tịch Tập Cận Bình và đóng vai trò tích cực trong việc khôi phục hòa bình và ổn định cho Trung Đông và khu vực Vịnh càng sớm càng tốt", Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho hay.

Tiếp theo, Bộ Ngoại giao tuyên bố: Về vấn đề hạt nhân Iran, chúng tôi luôn nhất quán ủng hộ việc giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran thông qua đối thoại và đàm phán, và hy vọng rằng tất cả các bên liên quan có thể nắm bắt cơ hội để đạt được giải pháp có tính đến những mối quan ngại chính đáng của tất cả các bên thông qua đàm phán.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc nhất trí đóng vai trò trong vấn đề hạt nhân Iran

Quan trọng nhất, Bộ Ngoại giao cho biết: Chúng tôi cũng sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc giải quyết chính trị và ngoại giao vấn đề hạt nhân Iran, không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế và thúc đẩy hòa bình và ổn định ở Trung Đông và trên thế giới.

Hiện chưa rõ liệu việc Iran gần đây nêu ra phương án chuyển giao uranium làm giàu 60% cho Trung Quốc có phải là lập trường thực sự mà nước này mong muốn trong bối cảnh đàm phán tổng thể hay chỉ là một nỗ lực thăm dò và gây áp lực lên Mỹ về vấn đề này.

Tổng thống Trump nói gì về uranium của Iran

Việc loại bỏ hoặc pha loãng vĩnh viễn uranium làm giàu 60% là một trong những mục tiêu chính của các cuộc đàm phán hiện tại giữa Mỹ và Iran. Đây được cho là dẫn đến cuộc tấn công của Israel vào Iran vào tháng 6/2025 (với sự đóng góp nhỏ hơn của Mỹ vào cuối cuộc chiến đó) và các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran năm 2026.

Trước đó, Tổng thống Trump cho rằng lượng uranium làm giàu cao của Iran có thể được đưa tới Mỹ, tiêu hủy tại chỗ hoặc chuyển tới địa điểm khác.

"Lượng uranium làm giàu cao (bụi hạt nhân) sẽ được bàn giao lập tức cho Mỹ để đưa về nước và tiêu hủy, hoặc tốt hơn hết là tiêu hủy tại chỗ hoặc một địa điểm phù hợp với sự phối hợp và đồng thuận của Iran, trước sự chứng kiến của Ủy ban Năng lượng Nguyên tử hoặc cơ quan tương đương", Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên Truth Social ngày 25/5.

Iran chưa phản hồi về thông tin này.

Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận ban đầu sẽ tập trung vào kéo dài lệnh ngừng bắn hiện tại thêm 60 ngày và khôi phục hoạt động giao thương hàng hải qua eo biển Hormuz.

Vấn đề cốt lõi về hoạt động hạt nhân của Iran sẽ được gác lại, Tehran cũng không bị bắt buộc chuyển kho uranium làm giàu cấp độ cao ra nước ngoài.

Uranium làm giàu của Iran được cho là đã gần ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân. Các quan chức Israel cho biết lượng uranium này đủ để sản xuất 11 quả bom hạt nhân nếu làm giàu thêm. Đây cũng là vấn đề Mỹ chú trọng nhất trong mọi thỏa thuận có thể đạt được với Iran.

Tehran nhiều lần khẳng định chương trình hạt nhân chỉ phục vụ mục đích hòa bình và không theo đuổi mục tiêu phát triển vũ khí hạt nhân, dù Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho rằng mức làm giàu uranium của Iran đã vượt qua giới hạn của ứng dụng dân sự.