Iran có thể bị cấm dự các giải của FIFA nếu rút khỏi World Cup 2026

Thông tin này xuất phát từ phát biểu của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Iran, Mehdi Taj, người cho biết vẫn tồn tại nhiều nghi ngại về việc đội tuyển quốc gia có thể tham dự World Cup 2026 hay không. Dù chưa có quyết định chính thức, khả năng Iran rút lui đang khiến FIFA phải theo dõi sát sao tình hình. Theo quy định của FIFA, một đội tuyển đã giành quyền tham dự World Cup không được phép tự ý rút lui. Nếu điều đó xảy ra, liên đoàn bóng đá quốc gia liên quan có thể phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật nghiêm khắc.

Các hình phạt có thể bao gồm khoản tiền phạt từ khoảng 275.000 đến 555.000 EUR, đồng thời liên đoàn phải hoàn trả toàn bộ khoản kinh phí chuẩn bị mà FIFA đã cấp cho đội tuyển. Ngoài ra, khả năng bị cấm tham dự các giải đấu của FIFA trong tương lai cũng không bị loại trừ. Trong lịch sử World Cup hiện đại, việc một đội tuyển rút lui sau khi đã chính thức giành vé dự giải gần như chưa từng xảy ra kể từ những năm 1950. Vì vậy, nếu Iran đưa ra quyết định này, đó sẽ là một trường hợp hiếm và có thể tạo ra tiền lệ lớn trong hệ thống quản trị bóng đá quốc tế.

Một trong những nguyên nhân khiến khả năng rút lui được đặt ra liên quan đến các yếu tố chính trị và vấn đề di chuyển. World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Mexico và Canada. Tuy nhiên, Iran hiện nằm trong danh sách các quốc gia chịu hạn chế nhập cảnh vào Mỹ theo chính sách kiểm soát biên giới. Dù các cầu thủ có thể được cấp ngoại lệ để thi đấu, những rào cản hành chính và chính trị vẫn khiến việc tham dự giải đấu trở nên phức tạp.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông cũng đang ảnh hưởng đến môi trường chuẩn bị của nhiều đội tuyển trong khu vực. FIFA cho biết họ đang theo dõi sát tình hình và làm việc với các cơ quan liên quan để đảm bảo giải đấu vẫn diễn ra theo kế hoạch.

Theo kết quả bốc thăm, Iran nằm ở bảng G cùng Bỉ, Ai Cập và New Zealand. Các trận đấu của họ dự kiến diễn ra tại nhiều thành phố ở Mỹ, trong đó có Los Angeles và Seattle. Nếu Iran rút lui, FIFA sẽ phải tìm đội thay thế. Theo thông lệ, suất dự giải có thể được trao cho một đội chưa giành vé nhưng có thứ hạng cao trong khu vực, hoặc đội thua ở vòng play-off liên lục địa.

Tuy vậy, hiện tại FIFA chưa đưa ra bình luận chính thức về tình huống này, trong khi Tổng thống Mỹ, Donald Trump thì tuyên bố "không quan tâm". Với quy mô 48 đội và hàng triệu người hâm mộ dự kiến đến Bắc Mỹ, World Cup 2026 được xem là kỳ giải lớn nhất lịch sử bóng đá. Bất kỳ sự thay đổi nào về thành phần tham dự cũng có thể tạo ra tác động lớn về mặt thể thao lẫn tổ chức.