Iran chuyển sang tấn công mục tiêu mới nguy hiểm hơn?

Theo giáo sư người Trung Quốc Giang Học Cần, Iran đã xác định các mục tiêu tấn công tên lửa mới tại các quốc gia đồng minh của Mỹ. Nó không phải là các cơ quan chính phủ, căn cứ quân sự Mỹ hay các cơ sở chế xuất dầu mỏ, khí đốt, mà chính là các nhà máy lọc khử muối.

Vị giáo sư Trung Quốc nhấn mạnh, Iran sẽ tấn công các nhà máy lọc khử muối ở các nước vùng Vịnh Ba Tư, các nhà máy này cung cấp tới 60% lượng nước uống cho khu vực vốn rất khan hiếm nước ngọt.

“Trong hai tuần nữa, sẽ không còn nước. Các nước GCC (Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh) nhập khẩu 90% lương thực qua eo biển Hormuz, nơi mà Iran đã đóng cửa một cách hiệu quả”, ông Giang Học Cần chỉ ra nguy cơ mới đối với các nước vùng Vịnh vốn có địa hình phần lớn là sa mạc khô cằn, rất hiếm có những con sông, hồ nước ngọt.

Ông nhấn mạnh thực tế rằng, ở Saudi Arabia, khoảng 70% nước uống đến từ các nhà máy khử muối, trong khi ở Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) con số này là 42%, còn trữ lượng nước của Dubai được tính toán là chỉ đủ dùng trong khoảng ba ngày.

Vị giáo sư nhấn mạnh, Kuwait sẽ là nước khó khăn nhất nếu Iran chuyển mục tiêu tấn công kiểu này, bởi 90% lượng nước của quốc gia này được cung cấp thông qua quá trình khử muối.

Một một cuộc tấn công thành công vào các cơ sở này sẽ làm phát sinh tình trạng khẩn cấp ở nước này chỉ trong vòng 48 giờ.

Theo ông, chiến lược mới của Tehran mang tính sống còn đối với các quốc gia xung quanh vịnh Ba Tư.

Đòn đánh của Iran không chỉ phá hoại cơ sở hạ tầng mà còn đe dọa đến sự tồn tại của Saudi Arabia, UAE và Qatar, thông qua các cuộc tấn công vào các căn cứ của Mỹ, các mỏ dầu và hệ thống cấp nước.

Điều đáng chú ý là ngay cả trước khi chiến dịch của Mỹ và Israel bắt đầu, Iran đã cảnh báo rằng nếu tình hình leo thang, Tehran sẽ bắt đầu tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Giờ đây có thể kết luận rằng, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã hoàn toàn thực hiện lời hứa này và việc tấn công các nhà máy lọc, khử muối lại càng không có vấn đề gì khó khăn.

Đáng chú ý là bất chấp những thiệt hại nghiêm trọng mà Mỹ và các đồng minh gây ra cho cơ sở hạ tầng của Cộng hòa Hồi giáo Iran, chính quyền Tehran vẫn không từ bỏ hành động quân sự và tái khẳng định rằng, Mỹ "sẽ vô cùng hối hận" về hành động gây hấn của mình.