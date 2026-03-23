Iran chuẩn bị kiếm tiền từ việc kiểm soát eo biển Hormuz

Khu vực eo biển Hormuz. (Ảnh: Getty)

“Chúng tôi sẽ tiếp tục kiềm chế Israel và thiết lập một chế độ pháp lý mới tại eo biển Hormuz”, nguồn tin cho biết, dường như nhắc đến một số báo cáo đề cập đến mức phí khoảng 2 triệu USD cho mỗi tàu chở dầu để được đi qua vùng biển hẹp này.

Nguồn tin cũng nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Trump nên “chấp nhận các điều kiện của Iran” để chấm dứt chiến tranh, cảnh báo ông đứng trước nguy cơ “tự sát chính trị”.

“Với áp lực trong nước Mỹ và giá dầu toàn cầu gia tăng, ông Trump nên sớm thoát khỏi cái bẫy mà ông Netanyahu đã đặt ra và chấp nhận các điều kiện của Iran. Nếu không đưa ra những nhượng bộ cần thiết cho Iran, ông ấy có thể bước vào một con đường vô tận, mạo hiểm đánh đổi toàn bộ sự nghiệp chính trị của mình”, nguồn tin nói.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở dầu khí ở Trung Đông, cùng với việc eo biển Hormuz bị đóng cửa trên thực tế, đã đẩy giá dầu tăng cao kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Dầu Brent đã tăng thêm 1,69% lên khoảng 114,09 USD/thùng. Dầu thô Mỹ tăng thêm 2% lên 100,29 USD. Goldman Sachs trước đó nhận định mức giá cao có thể kéo dài đến năm 2027.

Khi được hỏi về tác động của chiến tranh đối với nền kinh tế Mỹ, ngày 22/3, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nói rằng người Mỹ sẽ chấp nhận “50 ngày giá cả tăng cao tạm thời” nếu điều đó mang lại 50 năm hòa bình ở Trung Đông.

Tuy nhiên, ông cho biết “50 ngày” chỉ là một ví dụ và từ chối nói khi nào giá có thể bắt đầu giảm.

Ông cũng nói rằng con số 14 tỷ USD doanh thu dầu mỏ mà Iran có thể thu được nếu Mỹ dỡ bỏ các lệnh trừng phạt là “bị phóng đại”, bởi Mỹ đang sử dụng chính dầu mỏ của Iran để chống lại họ.

“Về bản chất, chúng tôi đang ‘dùng nhu thắng cương’ với Iran: chúng tôi sử dụng chính dầu của họ để chống lại họ”, ông nói thêm.

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) kêu gọi thiết lập một “khuôn khổ hàng hải an toàn” để đảm bảo cho phép các tàu thương mại đang mắc kẹt trong vịnh Ba Tư lưu thông nhanh chóng.

Theo IMO, hiện có khoảng 20.000 thuyền viên và 2.000 tàu đang bị mắc kẹt ở Vịnh.

Iran đã bác bỏ tuyên bố của IMO, cho rằng tuyên bố này không đề cập đến các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran. Trung Quốc bày tỏ sự ủng hộ về nguyên tắc đối với hành lang an ninh được đề xuất, đồng thời nhấn mạnh cần phải làm rõ thêm về cách thức thực hiện.

Theo một số bài báo, một công ty vận tải biển đã trả cho Iran 2 triệu USD để 1 con tàu của họ được đi eo biển Hormuz.