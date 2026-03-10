Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng chiến dịch phối hợp giữa Mỹ và Israel đã khiến Iran "không còn hải quân, không còn thông tin liên lạc… không còn không quân", theo Telegraph.

"Tôi nghĩ cuộc chiến đã gần như hoàn tất", ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng Mỹ đang "vượt rất xa" so với kế hoạch.

Những bình luận của ông được đưa ra sau cuộc điện đàm dài với Tổng thống Nga Putin, người đã trình bày với ông Trump một số đề xuất để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, theo Điện Kremlin.

Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc điện đàm hơn 1 tiếng đồng hồ về chấm dứt cuộc chiến ở Iran

Tại một cuộc họp báo sau đó ở Miami, ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ miễn trừ "các lệnh trừng phạt liên quan đến dầu mỏ" đối với các quốc gia.

Trong khi đó, giá dầu giảm xuống còn 92 đô la một thùng, sau khi đạt mức cao nhất là 120 đô la vào đầu ngày.

Sau khi cuộc không kích nổ ra, Iran đã đóng cửa eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% lượng dầu khí của thế giới.

Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Thủ tướng Qatar, trở thành nhà lãnh đạo quốc gia vùng Vịnh đầu tiên gây áp lực công khai lên ông Trump để chấm dứt chiến tranh.

Ông nói rằng những sự kiện gần đây đã gây ra "một sự chấn động lớn" về lòng tin làm nền tảng cho mối quan hệ của nước ông với Iran.

Ông nói thêm: "Đối với Mỹ, chúng tôi muốn thấy sự giảm leo thang, chúng tôi muốn thấy… một giải pháp ngoại giao giải quyết được cả những lo ngại của chúng tôi cũng như những lo ngại của họ".

Tổng thống Emmanuel Macron hôm thứ Hai tuyên bố rằng Pháp sẽ triển khai một lực lượng hải quân "chưa từng có" để mở lại eo biển.

Những tuyên bố ẩn ý của ông Trump về việc chấm dứt chiến tranh được đưa ra sau cuộc điện đàm với ông Putin, theo báo cáo của truyền thông nhà nước Nga.

"Tổng thống Nga đã bày tỏ một số cân nhắc nhằm giải quyết nhanh chóng xung đột Iran về mặt chính trị và ngoại giao, bao gồm cả việc xem xét các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo các nước vùng Vịnh Ba Tư, với Tổng thống Iran Pezeshkian và các nhà lãnh đạo của một số quốc gia khác", một phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết.

Phát biểu về cuộc điện đàm, ông Trump nói rằng Putin muốn "giúp đỡ" ông trong vấn đề Iran, và nói thêm: "Chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rất tốt và ông ấy muốn đóng góp một cách tích cực".

"Ông ấy muốn giúp đỡ [với Iran]. Tôi nói với ông ấy rằng ông ấy có thể giúp đỡ nhiều hơn bằng cách chấm dứt chiến tranh ở Ukraine", ông Trump nói thêm.

Cố vấn chính sách đối ngoại của Putin, Yuri Ushakov, nói với các phóng viên Nga rằng cuộc điện đàm kéo dài khoảng một giờ và diễn ra "thẳng thắn" và "mang tính chuyên nghiệp".

Ông tuyên bố Tổng thống Putin đã trình bày với Trump "một số đề xuất" để chấm dứt chiến tranh với Iran.

Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi cho biết trên truyền hình nhà nước rằng Pháp, Trung Quốc và Nga đã liên lạc để thảo luận về các điều kiện ngừng bắn, theo Axios.