Iran chỉ cho phép tối đa 15 tàu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày

"Theo thỏa thuận ngừng bắn hiện tại, chỉ có tối đa 15 tàu được phép đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày. Việc di chuyển này hoàn toàn phụ thuộc vào sự cho phép của Iran và một quy tắc cụ thể. Khung pháp lý mới, triển khai dưới sự giám sát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã được chính thức thông báo cho các bên trong khu vực. Sẽ không có chuyện quay trở lại tình trạng trước chiến tranh", nguồn tin cho biết.

Ngoài ra, theo nguồn tin, "việc giải tỏa các tài sản bị phong tỏa của Iran là một đảm bảo quan trọng phải được thực hiện trong khung thời gian hai tuần ngừng bắn”.

Iran cũng nhấn mạnh, rằng việc chấm dứt chiến tranh phải được hợp thức hóa trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. "Nếu việc chấm dứt chiến tranh không được ghi nhận trong một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dựa trên các điều khoản mà chúng tôi đã đưa ra, chúng tôi sẵn sàng tiếp tục chiến đấu chống lại Mỹ và Israel - giống như chúng tôi đã làm trong 40 ngày qua, và thậm chí với cường độ lớn hơn", nguồn tin nhấn mạnh.

Ngoài ra, Tehran còn yêu cầu "trong thời gian hai tuần này, Mỹ không được tăng cường sự hiện diện quân sự”.

Vị trí của Li-băng trong thỏa thuận ngừng bắn

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf ngày 9/4 nhấn mạnh, Li-băng là "một phần không thể tách rời của thỏa thuận ngừng bắn".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, ông nói "không có chỗ cho sự phủ nhận và nuốt lời". Bình luận của ông được đưa ra sau khi Mỹ mô tả cuộc chiến của Israel với Lebanon là một "cuộc xung đột riêng biệt", không liên quan đến lệnh ngừng bắn với Iran.

Ông Ghalibaf nói thêm: “Việc vi phạm thỏa thuận ngừng bắn sẽ phải trả giá và hứng chịu được những phản ứng mạnh mẽ”.

Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết, các cuộc tấn công của Israel vào Li-băng đã "vi phạm trắng trợn" thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Việc tiếp tục các cuộc tấn công này sẽ "làm cho các cuộc đàm phán trở nên vô nghĩa".

“Chúng tôi vẫn sẵn sàng nổ súng. Iran sẽ không bao giờ bỏ rơi anh em người Li-băng của mình”, ông Pezeshkian nhấn mạnh.