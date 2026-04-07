Iran chặn 2 tàu của Qatar đã được cấp phép qua eo biển Hormuz

(Ảnh minh họa: OilPrice)

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran yêu cầu 2 tàu của Qatar giữ nguyên vị trí mà không đưa ra lời giải thích.

Trước đó, Iran đã cho phép 2 tàu của Qatar nói trên đi qua eo biển Hormuz theo một thỏa thuận đạt được với Mỹ hồi tuần trước thông qua sự trung gian của Pakistan. Cả 2 tàu đều đang ở ngoài khơi bờ biển Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) vào tối 6/4 và chưa đi qua eo biển Hormuz - dữ liệu theo dõi tàu cho thấy.

Nếu các tàu của Qatar này vượt qua eo biển Hormuz thành công, chúng sẽ là những tàu chở LNG đầu tiên đi qua tuyến đường thủy này kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu nổ ra vào ngày 28/2.

Chiến tranh Iran đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây thiệt hại cho nền kinh tế khi giá dầu bị đẩy lên cao. Eo biển Hormuz - tuyến đường vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu - đã bị đóng cửa trong bối cảnh giao tranh và các cuộc tấn công trả đũa của Iran.

Tàu chở LNG Al Daayen của Qatar (Ảnh: MarineTraffic)

Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 26/3 cho biết Iran đã đồng ý cho phép 10 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz như một cử chỉ thiện chí trong các cuộc đàm phán.

Dữ liệu từ các công ty phân tích Kpler và LSEG cho thấy 2 tàu của Qatar mang tên Al Daayen và Rasheeda đã chất hàng vào cuối tháng 2. Các tàu này được chất đầy LNG từ cảng nước sâu Ras Laffan ở Qatar. Theo dữ liệu theo dõi tàu, 2 tàu này đã di chuyển về phía Đông hướng tới eo biển Hormuz, nhưng đã quay trở lại vào sáng 6/4. Hai hai tàu đều do QatarEnergy kiểm soát.

QatarEnergy đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về việc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã chặn các tàu này.

Trước đó, tàu Sohar LNG chở khí hóa lỏng của Nhật Bản đã vượt qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tàu này không chở hàng. Và người phát ngôn của công ty sở hữu tàu từ chối tiết lộ thời điểm chuyến đi diễn ra hoặc liệu có bất kỳ cuộc đàm phán liên quan nào hay không.

Qatar là nước xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn thứ hai thế giới, với phần lớn lượng hàng xuất khẩu sang châu Á. Các cuộc tấn công của Iran đã làm gián đoạn 17% công suất xuất khẩu LNG của Qatar.