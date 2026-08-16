Iran cáo buộc Qatar giam giữ ba phi công chiến đấu nước này

Ngày 15/8, Iran cho biết, 3 phi công máy bay chiến đấu nước này đã bị Qatar bắt giữ, khi máy bay của họ gặp nạn trong cuộc chiến hồi đầu năm nay.

Hai máy bay chiến đấu Iran tham gia vào một nhiệm vụ chiến đấu, ngày 2/3/2026.

"Ba phi công Iran đã bị lực lượng Qatar bắt sống sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của họ bị rơi trong cuộc chiến", tướng Mohammad Bagherzadeh thuộc lực lượng vũ trang Iran cho biết.

“Javad Salehi, Abdolmajid Dashtian và Omran Behraveshian đã bị lực lượng Qatar giam giữ sáu tháng nay”, ông Bagherzadeh viết trong một bức thư gửi Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế.

Trong bức thư, tướng Bagherzadeh kêu gọi trả tự do cho họ. Ông cho biết thêm, các phi công không được phép gặp gỡ hoặc liên lạc với gia đình của mình.

Những phi công này tham gia vào một nhiệm vụ gồm hai máy bay vào ngày 2/3, trong đó máy bay Su-24 được cho là đã bay ở độ cao cực thấp để tránh radar, trước khi bị chiến đấu cơ F-15 Qatar chặn bắt và bắn hạ trên vùng biển Qatar, chỉ cách mục tiêu vài phút.

Tháng trước, quân đội Iran cho biết, họ đã tìm thấy thi thể của phi công Iran Majid Kazemi, người đã thiệt mạng trong nhiệm vụ nói trên.

Mục tiêu của nhiệm vụ là căn cứ Al Udeid, nơi đóng quân của các đơn vị tiền phương thuộc Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ, cũng như lực lượng không quân và lực lượng đặc nhiệm của bộ tư lệnh này.

Trước đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran cho biết, các phi công khác đang mất tích, nhưng thông tin về việc họ bị bắt giữ không được công bố vào thời điểm đó.

Qatar cho biết, họ đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm các phi công ngay sau vụ giao tranh, nhưng kể từ đó đến nay chưa chia sẻ bất kỳ thông tin nào về số phận của họ.

Vấn đề này có thể châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng giữa Iran và Qatar.

Hai quốc gia láng giềng này từng có quan hệ rất tốt trước khi cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran bắt đầu.

Các cuộc tấn công trả đũa của Iran đã nhắm vào Qatar, gây ra căng thẳng chưa từng có.