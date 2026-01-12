Iran cảnh báo tấn công phủ đầu, chỉ cần Mỹ có động thái - đồng minh của Mỹ cảnh báo cao độ

Iran cảnh báo Mỹ

Chủ tịch Quốc hội Iran hôm Chủ nhật cho biết nước này sẽ tấn công các mục tiêu quân sự và vận tải biển của Mỹ trong trường hợp Mỹ tiến hành đợt tấn công mới.

"Trong trường hợp Mỹ tấn công quân sự, cả lãnh thổ và các trung tâm quân sự và vận tải biển của Mỹ sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi", Mohammad Bagher Ghalibaf nói trước Quốc hội trong bài phát biểu được truyền hình nhà nước phát sóng, cũng ám chỉ đến Israel.

Chủ tịch Quốc hội Iran

Ông nhắc lại cảnh báo rằng Iran có thể hành động phủ đầu trước các mối đe dọa tiềm tàng. "Trong khuôn khổ tự vệ chính đáng, chúng tôi không giới hạn mình chỉ đáp trả sau khi bị tấn công", ông nói.

Mỹ có nhiều căn cứ trong khu vực. Vào tháng 6/2025, Tehran đã bắn tên lửa vào một căn cứ của Mỹ ở Qatar để trả đũa quyết định ném bom các nhà máy hạt nhân chính của nước này.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian hôm thứ Bảy đã cảnh báo Mỹ không nên can thiệp. Ông nói thêm rằng người dân Iran "sẽ ủng hộ đất nước và chính quyền [Hồi giáo] mạnh mẽ hơn trước đây", theo truyền hình nhà nước.

Oman trước đây đã đóng vai trò trung gian hòa giải giữa Mỹ và Iran.

Israel cảnh giác cao độ

Cảnh báo của Iran được đưa ra khi Tổng thống Donald Trump nói rằng Washington "sẵn sàng giúp đỡ" khi cuộc biểu tình lan rộng khắp Iran.

Truyền thông Mỹ đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Trump đang xem xét các phương án quân sự. Nhà Trắng không trả lời yêu cầu bình luận.

Truyền thông nhà nước cho biết hàng trăm người đã bị bắt giữ và hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng trong các cuộc biểu tình leo thang vào thứ Năm.

Thống đốc Isfahan hôm Chủ nhật cho biết 30 nhân viên an ninh đã thiệt mạng tại tỉnh này kể từ khi các cuộc biểu tình nổ ra.

Chính phủ Iran cáo buộc "các nhóm vũ trang" tấn công "tài sản công cộng và tư nhân ở một số tỉnh, gây thiệt hại trên diện rộng", bao gồm cả các nhà thờ Hồi giáo.

Israel cũng đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.

Các quan chức Israel đang theo dõi sát sao các diễn biến ở Iran và Israel đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, bao gồm cả khả năng Iran có thể tấn công Israel hoặc các mục tiêu của Israel trên khắp thế giới nếu Mỹ tấn công Iran.