Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hôm thứ Hai (13/4), ông Araghchi đưa ra những cảnh báo cứng rắn về hệ lụy từ các bước đi của Washington, trong bối cảnh căng thẳng tiếp tục leo thang.

Sau những tuyên bố gần đây của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân đối với cảng biển của Iran, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ (CENTCOM) thông báo sẽ thực thi lệnh phong tỏa ở Biển Oman và Biển Ả Rập phía đông eo biển Hormuz, có hiệu lực từ 10h sáng thứ Hai (theo giờ Mỹ).

Tehran bác bỏ mạnh mẽ những gì họ coi là sự can thiệp bất hợp pháp vào vùng biển chủ quyền. Quân đội Iran cảnh báo, bất kỳ hành động đe dọa nào nhằm vào các cảng biển của nước này có thể kéo theo phản ứng trên diện rộng, đồng thời tuyên bố không có cảng biển nào tại Vịnh Ba Tư hay Biển Oman có thể "an toàn" nếu Iran bị tấn công.

Trung tá Ebrahim Zolfaqari nhấn mạnh rằng, an ninh tại các tuyến hàng hải chiến lược phải là lợi ích chung, "hoặc được đảm bảo cho tất cả các bên, hoặc không cho bất kỳ bên nào".

Về phía Nga, Ngoại trưởng Lavrov tái khẳng định lập trường phản đối hành động quân sự, đồng thời kêu gọi Mỹ thúc đẩy con đường ngoại giao nhằm khôi phục ổn định khu vực.

Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng đã cảnh báo về những hậu quả tiêu cực đối với thị trường toàn cầu sau lời đe dọa của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc phong tỏa eo biển Hormuz.

"Những hành động như vậy có khả năng sẽ tiếp tục gây ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường quốc tế. Điều này có thể được khẳng định với độ chắc chắn cao", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov phát biểu trước báo giới hôm thứ Hai.

Trong một diễn biến liên quan, Trung Quốc kêu gọi chấm dứt ngay lập tức các hành động quân sự, coi đây là giải pháp khả thi duy nhất để giải quyết căng thẳng ở eo biển Hormuz.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Guo Jia Kun hôm thứ Hai (13/4) cho biết: "Nguyên nhân gốc rễ của sự gián đoạn giao thông hàng hải ở eo biển nằm ở cuộc xung đột liên quan đến Iran".

Theo ông, cách giải quyết vấn đề này là đạt được lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hành động quân sự càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi tất cả các bên giữ bình tĩnh và kiềm chế.

Ông nói thêm rằng, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng.

"Eo biển Hormuz là tuyến đường huyết mạch cho thương mại quốc tế về hàng hóa và năng lượng. Việc duy trì an ninh, ổn định và sự lưu thông không bị cản trở trong khu vực phục vụ lợi ích chung của cộng đồng quốc tế", ông Guo Jia Kun nhấn mạnh.