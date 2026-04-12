Iran cảnh báo 'đỏ' đối với tàu quân sự qua eo biển Hormuz

Phương Anh/VTC News |

Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran cho biết chỉ các tàu phi quân sự mới được phép đi qua theo các quy định cụ thể.

Iran cảnh báo rằng bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự nhằm đi qua eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với “phản ứng kiên quyết và dứt khoát”, theo một tuyên bố của Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC).

IRGC viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng họ duy trì “quyền kiểm soát hoàn toàn và thông minh” đối với tuyến đường thủy này, và chỉ các tàu phi quân sự mới được phép đi qua theo các quy định cụ thể.

Họ cũng bác bỏ các báo cáo về việc tàu Mỹ đi qua eo biển, nhấn mạnh rằng bất kỳ nỗ lực nào của tàu quân sự sẽ gặp phải “sự đối đầu mạnh mẽ”.

Một tàu khu trục của Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz vào ngày 11/4. (Ảnh: Quân đội Mỹ)

Cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán ba bên giữa Iran, Mỹ và Pakistan đang diễn ra tại Pakistan, nơi các vấn đề liên quan đến eo biển Hormuz là một trong những điểm quan trọng nhất đang được thảo luận.

Một số báo cáo cũng cho rằng một số tàu chiến của Hải quân Mỹ đã vượt qua eo biển Hormuz vào thứ Bảy, đánh dấu động thái đầu tiên như vậy kể từ khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel chống lại Iran bắt đầu vào ngày 28/2.

Một quan chức Mỹ xác nhận diễn biến này, theo trang web tin tức Axios, lưu ý rằng việc tàu Mỹ đi qua không được phối hợp với Iran.

Theo một quan chức cấp cao của Nhà Trắng, các cuộc đàm phán ba bên vẫn đang diễn ra tại Islamabad, Pakistan sau khi kéo dài 15 giờ.

Một nguồn tin từ vùng Vịnh nói với CNN rằng, các thành viên cấp cao của IRGC, không quân, hải quân và thậm chí cả lực lượng Quds - đơn vị của IRGC phụ trách các hoạt động ở nước ngoài - đã đến căn cứ không quân Nur Khan của Pakistan ở ngoại ô Islamabad.

Theo nguồn tin này, những người mới đến nhằm hỗ trợ và hậu cần cho phái đoàn Iran. Các quan chức cấp cao của IRGC trong số họ dự kiến sẽ giúp “tư vấn”.

Thông tin theo dõi chuyến bay cho thấy ít nhất một máy bay của hãng Pouya Air, công ty mà chính phủ Mỹ trừng phạt vì có liên hệ với IRGC, đã đến nơi. Căn cứ Nur Khan, nơi máy bay hạ cánh, là khu vực khách VIP đến Pakistan.

