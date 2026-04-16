Iran cảnh báo các bệ phóng tên lửa sẵn sàng đánh chìm tàu chiến Mỹ

Trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm thứ Tư (15/4), ông Mohsen Rezaei, cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, đồng thời là thành viên Hội đồng Phân định Lợi ích Quốc gia và là cựu chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố, các hệ thống tên lửa của nước này đã sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ.

"Áp lực phải gia tăng. Các tên lửa của chúng tôi hiện đã khoá mục tiêu và sẵn sàng đánh chìm tất cả các tàu chiến", ông nói.

Ông Rezaei cũng bác bỏ kế hoạch phong tỏa hải quân do Mỹ triển khai, cho rằng Washington sẽ "chắc chắn thất bại", tương tự những nỗ lực trước đây liên quan đến eo biển Hormuz.

"Cũng giống như việc Mỹ đã phải chịu thất bại lịch sử trong nỗ lực mở cửa eo biển Hormuz, họ cũng chắc chắn sẽ thất bại trong việc phong tỏa hải quân", ông nói.

Theo cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran, Tehran vẫn nắm giữ những "đòn bẩy chưa được khai thác" để đối phó với sức ép quân sự, đồng thời khẳng định lực lượng vũ trang nước này sẽ không cho phép Mỹ đạt được bất kỳ lợi thế nào từ chiến dịch phong tỏa.

Quan chức Iran cũng cáo buộc Mỹ và Israel không có thiện chí chấm dứt xung đột, đồng thời tiết lộ thông tin về một kế hoạch bị cho là nhằm triển khai lực lượng tại Isfahan để kiểm soát nguồn uranium của Iran.

"Trong kế hoạch mới nhất của Mỹ, họ dự định triển khai lính dù ở thành phố Isfahan của Iran và kiểm soát uranium của chúng tôi", ông nhấn mạnh.

Trước đó, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ áp đặt phong tỏa đối với các cảng biển của Iran tại Vịnh Ba Tư và Biển Oman. Hải quân Mỹ đồng thời cảnh báo sẽ kiểm soát hoạt động tàu thuyền ra vào khu vực.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố rằng, bất kỳ tàu quân sự nào tiếp cận eo biển Hormuz sẽ vi phạm thỏa thuận ngừng bắn mong manh kéo dài hai tuần đạt được giữa Iran và Mỹ. Bộ chỉ huy quân sự trung ương của Iran cũng cảnh báo về một phản ứng rộng lớn hơn trong khu vực nếu các cảng của Iran bị tấn công.

Gia hạn ngừng bắn gây bất lợi cho Iran

Trong một diễn biến đáng chú ý, ông Rezaei cho rằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn hiện tại không mang lại lợi ích cho Iran, trừ khi các quyền lợi của Tehran được đảm bảo đầy đủ và có sự công nhận chính thức từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

"Chỉ khi tất cả các thỏa thuận và quyền của chúng ta được thực hiện đầy đủ và một nghị quyết được trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, thì lệnh ngừng bắn mới có ý nghĩa", cố vấn của Lãnh tụ tối cao Iran nói.

Đề cập đến khả năng tổ chức một vòng đàm phán khác với Mỹ, ông Rezaei nhấn mạnh sự cần thiết phải tuân thủ "sự chính xác" trong từng chi tiết của bất kỳ cuộc đàm phán nào trong tương lai.

"Chúng ta phải hết sức chú ý đến từng lời nói", ông Rezaei lưu ý.

Theo đánh giá của quan chức này, kịch bản sắp tới có thể đi theo hai hướng: Mỹ chấp nhận các điều kiện của Iran - điều được cho là khó xảy ra hoặc tiếp tục theo đuổi các biện pháp quân sự nhằm giành lợi thế.

Trước đó, các cuộc đàm phán tại Islamabad giữa hai bên kéo dài khoảng 21 giờ đồng hồ, đã không đạt được kết quả do những bất đồng sâu sắc, đặc biệt liên quan đến các yêu cầu của phía Mỹ.

Iran cảnh báo "hậu quả nguy hiểm" nếu Mỹ leo thang tại Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz

Trong cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm thứ Tư (15/4), Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã lên tiếng cảnh báo về "những hậu quả nguy hiểm" từ các động thái mà ông cho là mang tính khiêu khích của Mỹ nhằm vào Vịnh Ba Tư và Eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới.

Theo ông, những động thái này không chỉ gây sức ép lên hoạt động thương mại mà còn làm suy yếu các nỗ lực giảm leo thang sau thỏa thuận tạm ngừng giao tranh kéo dài hai tuần.