Iran bị Mỹ- Israel tấn công, Tổng thống Putin họp khẩn

Theo Sputnik, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các thành viên thường trực của Hội đồng An ninh Nga để bàn về diễn biến mới tại Iran.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết nội dung thảo luận tập trung vào tình hình leo thang liên quan đến Iran sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel.

Tổng thống Putin họp khẩn về tình hình Iran. (Nguồn: Sputnik)

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại giao Nga lên án các cuộc không kích của Mỹ và Israel, gọi đây là hành động gây hấn vũ trang không có căn cứ, đồng thời kêu gọi các bên sớm giải quyết vấn đề bằng biện pháp chính trị và ngoại giao.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng chỉ trích mạnh mẽ các hành động quân sự nói trên. Ông nhấn mạnh Moskva sẵn sàng đóng vai trò trung gian, kể cả thông qua Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhằm hạ nhiệt căng thẳng.

Chiều 28/2, Mỹ - Israel tấn công phủ đầu Iran với hàng loạt tên lửa bắn vào các vị trí trọng yếu khắp Iran. Iran cũng lập tức đáp trả, bắn tên lửa vào nhiều nơi ở Israel và căn cứ Mỹ ở Trung Đông.

Theo Kobeissi Letter, Iran cho biết Lãnh đạo tối cao Khamenei sẽ có bài phát biểu chỉ vài giờ sau khi Mỹ và Israel ám sát ông.

Chỉ 1 giờ trước đó, truyền thông Israel cho biết khả năng ông Khamenei sống sót sau các cuộc tấn công là "rất thấp, gần như bằng không".

CNN đưa tin các cuộc tấn công diễn ra gần văn phòng của lãnh đạo tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Chưa rõ liệu ông Khamenei, 86 tuổi, có mặt tại văn phòng vào thời điểm đó hay không. Trong một video mà Iran International nhận được, một người dân cho biết hầm trú ẩn của ông Khamenei đã trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công quân sự.

Trong một diễn biến khác, theo NZ Herald, Iran đang đề xuất các điều khoản cho một động thái nhằm giảm căng thẳng. Bộ trưởng Ngoại giao Iran cho biết nước này không có tên lửa có khả năng vươn tới Mỹ và sẽ không phát triển loại tên lửa này. Thủ tướng Anh cùng ngày cho biết các máy bay Anh đã tham gia hoạt động "phòng thủ" tại Trung Đông.