Iran bắt giữ ít nhất 200 thủ lĩnh vũ trang, tịch thu vũ khí

Các lực lượng an ninh Iran đã bắt giữ ít nhất 200 thủ lĩnh của các nhóm vũ trang bị cáo buộc tổ chức gây ra tình trạng bất ổn quy mô lớn, hãng thông tấn Tasnim đưa tin, dẫn nguồn từ cơ quan thực thi pháp luật.

Theo Tasnim, trong quá trình triển khai các chiến dịch, lực lượng chức năng đã thu giữ một lượng lớn vũ khí, đạn dược, lựu đạn và bom xăng Molotov tại các địa điểm ẩn náu của những kẻ gây bạo loạn.

Hãng thông tấn này cho biết, việc bắt giữ các thủ lĩnh của những nhóm đã sử dụng người biểu tình làm “lá chắn sống” là một trong những nguyên nhân khiến cường độ bất ổn suy giảm vào ngày 10/1.

Trước đó, ngày 29/12/2025, các tiểu thương tại Tehran bắt đầu biểu tình do đồng rial của Iran sụt giảm mạnh. Đến ngày 30/12/2025, sinh viên tham gia các hoạt động bất ổn. Bạo loạn sau đó lan sang hầu hết các thành phố lớn trên cả nước.

Ngày 2/1, các nhóm vũ trang không rõ danh tính xuất hiện trên đường phố, làm gia tăng các vụ đụng độ vũ trang giữa những kẻ bạo loạn và lực lượng an ninh.

Đỉnh điểm của tình trạng bất ổn xảy ra vào tối 8/1, khi ít nhất 11 dân thường, trong đó có một trẻ em, cùng một số nhân viên thực thi pháp luật, gồm Công tố viên thành phố Esfarayen, đã thiệt mạng do các hành động của những kẻ bạo loạn.

Thị trưởng Tehran Alireza Zakani cho biết, các đối tượng quá khích đã đốt phá 25 nhà thờ Hồi giáo tại thủ đô, làm hư hại 26 ngân hàng, 3 cơ sở y tế, 10 tòa nhà chính phủ, 48 xe cứu hỏa, 42 xe buýt và xe cứu thương, cùng 24 căn hộ.

Giới chức Iran đã gọi những kẻ gây bạo loạn là khủng bố và cáo buộc Israel cùng Mỹ đứng sau các hoạt động gây bất ổn này.