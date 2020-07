iPhone XS rớt giá kịch sàn, Galaxy Note 10 lao dốc gần 10 triệu

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số cửa hàng kinh doanh điện thoại cũ và mới trên địa bàn Hà Nội, giá iPhone liên tục được giảm giá mạnh.

Theo đó, giá iPhone XS xách tay mới đang được bán với giá 14,5 triệu đồng cho bản 64 GB, trong khi đó hàng đã qua sử dụng có giá dao động từ 11,3 triệu đồng.

Trong khi iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus hiện cũng ở mức dao động từ 13 triệu đồng, iPhone XS Max giá từ 24 triệu đồng. iPhone 11 có giá từ 24 triệu đồng, iPhone 11 Pro Max giá từ 34 triệu đồng, tùy từng phiên bản.

Ảnh minh họa.

Anh Minh, chủ cửa hàng điện thoại trên đường Xuân Thủy (Hà Nội) cho biết, "iPhone XS sở hữu màn hình 5,8 inch, camera kép 12 MP, chip Apple A12 và RAM 4 GB. Model này được xem là ứng cử viên sáng giá thay thế iPhone 7 Plus, iPhone X… do hiệu năng đang nằm trong top các điện thoại đầu bảng trên thị trường, trong khi giá không chênh lệch nhiều với iPhone X còn iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus có thiết kế lỗi thời, cấu hình không còn quá mạnh ".

Không chỉ iPhone, bộ đôi Galaxy Note 10 và Note 10+ chính hãng liên tục được điều chỉnh giá trong thời gian này.

Theo anh Hưng, nhân viên bán hàng điện thoại trên đường Thái Hà (Hà Nội), "thời gian đầu bán ra, Galaxy Note 10 có giá 23 triệu đồng, Note 10+ giá 27 triệu đồng.

Tuy nhiên, nhằm kích cầu người dùng sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều cửa hàng điện thoại đã điều chính giảm giá, chào bán Galaxy Note 10 với giá dao động từ 14-15 triệu đồng và 16-20 triệu đồng cho Galaxy Note 10+.

Người mua chủ yếu chọn mua Galaxy Note 10+ vì máy có màn hình lớn, pin dung lượng cao và mức giá chênh lệch không quá lớn so với Galaxy Note 10".

Ảnh minh họa.

Anh Hưng cho biết thêm, bên cạnh Galaxy Note 10 và Note 10+, Galaxy S20 cũng đang được giảm giá mạnh trên thị trường. Theo đó, model này đang được giảm 3 triệu đồng xuống còn 18,4 triệu đồng, Samsung Galxy S20+ chỉ còn 20,9 triệu đồng, Samsung Galaxy S20 Ultra được giảm 3 triệu đồng tiền mặt xuống 26,99 triệu đồng.

Galaxy A71 giảm 1,68 triệu đồng xuống 8,81 triệu đồng, Galaxy A70 giảm 1 triệu đồng xuống 8,29 triệu đồng… Đồng thời, khách mua hàng sẽ được nhận thêm các ưu đãi khác như trả góp 0%, ưu đãi phòng chờ thương gia,... Oppo Reno3 Pro giảm 2,5 triệu đồng xuống 12,49 triệu đồng.