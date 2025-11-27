iPhone sốc giá Black Friday: iPhone 15 Pro Max rẻ không ngờ, iPhone 12 Pro chỉ còn 8,99 triệu!

Tuần lễ Black Friday được xem là thời điểm giảm giá mạnh nhất trong năm, và thị trường máy cũ năm nay cũng chứng kiến mức điều chỉnh sâu ở nhiều dòng iPhone LikeNew. Giá giảm đúng mùa cao điểm mua sắm khiến phân khúc này trở thành lựa chọn đáng cân nhắc của người dùng Việt. Trong bối cảnh chi tiêu cuối năm nhiều biến động, việc mua thiết bị đã qua sử dụng tiếp tục được xem là giải pháp cân bằng giữa hiệu năng và ngân sách.

Theo ghi nhận tại hệ thống bán lẻ Di Động Việt, lượng khách tìm mua sản phẩm công nghệ cũ như iPhone, tablet, smartwatch… tăng hơn 25% so với tháng trước. Nhu cầu tập trung ở nhóm iPhone Pro | Pro Max cũ thuộc 14, 15 và 16 series vì giá bán được điều chỉnh về mức cạnh tranh nhất từ đầu năm đến nay.

Ở nhóm cao cấp, iPhone 15 Pro Max cũ đang là mẫu bán chạy nhờ mức giá điều chỉnh giảm trong tuần lễ Black Friday chỉ còn từ 22,59 triệu đồng, phù hợp với người dùng cần màn hình lớn và hiệu năng mạnh. iPhone 16 Pro Max cũ hiện cũng đã về giá từ 25,99 triệu đồng, trở thành lựa chọn cho nhóm khách muốn trải nghiệm những dòng iPhone thế hệ mới nhưng với chi phí thấp hơn đáng kể so với việc mua hẳn máy mới.

Bên cạnh đó, iPhone 14 Pro Max cũ và iPhone 15 Pro cũ đang duy trì sức mua ổn định sau khi giảm về mức 16,59 - 19,39 triệu đồng. Đáng chú ý, iPhone 12 Pro cũ chỉ còn từ 8,99 triệu đồng, được xem là lựa chọn kinh tế nhất trong nhóm flagship cũ ở thời điểm hiện tại.

Dòng máy flagship cũ có mức giá kinh tế, hiệu năng ổn định được người dùng ưa chuộng.

Không chỉ smartphone, nhiều thiết bị công nghệ cũ đang có mức giá ưu đãi trong tuần lễ Black Friday.

Ở nhóm phổ thông, iPhone 11 và iPhone 12 cũ đang có giá từ 5 - 7 triệu đồng, được nhiều học sinh - sinh viên và người lần đầu trải nghiệm iOS lựa chọn. Camera ổn định, thời lượng pin tốt và mức giá dễ tiếp cận giúp hai model này luôn nằm trong nhóm sản phẩm bán chạy tại hệ thống.

Không chỉ iPhone, đại lý cũng có sự điều chỉnh giá tốt ở các sản phẩm LikeNew khác, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn thiết bị phù hợp trong mùa sale cuối năm. Đơn cử, Samsung Galaxy S24 cũ hiện có giá từ 8,39 triệu đồng, trong khi Apple Watch Series 10 cũ giảm còn 6,59 triệu đồng…

Nhiều khách hàng đổi điện thoại nhân Black Friday vì giá tốt.

Đại diện Di Động Việt cho biết, tuần lễ Black Friday là giai đoạn giá máy cũ được điều chỉnh sâu nhất trong năm. Ngoài mức giá cạnh tranh, chính sách hậu mãi cũng là yếu tố khách hàng quan tâm khi chọn mua máy cũ. Tại hệ thống, khách hàng sẽ được bảo hành 1 đổi 1 trong 33 ngày, dùng thử miễn phí 7 ngày và hỗ trợ đổi - trả - hoàn tiền kể cả với lý do không phù hợp với nhu cầu.

Hệ thống cũng áp dụng bảo hành pin lên đến 10 năm, chương trình thu cũ - lên đời trợ giá thêm đến 3,5 triệu đồng, máy cũ của khách chỉ cần xét ngoại quan, định giá thu tốt so với thị trường. Đồng thời, việc nâng cấp thiết bị cũng trở nên linh hoạt hơn nhờ chương trình “Trả góp 30” áp dụng tất cả sản phẩm hệ thống đang kinh doanh, với 0% lãi suất, 0 phí ẩn, 0 đồng trả trước.