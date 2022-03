iPhone SE mới có nguy cơ bị "ế hàng" tại thị trường Việt Nam

Apple đã khởi đầu năm 2022 với màn ra mắt một loạt các sản phẩm mới ấn tượng tại sự kiện "Peek Performance" tổ chức ngày 9/3. Tâm điểm của sự kiện chính là iPhone SE phiên bản mới - mẫu điện thoại mà nhiều người dùng mong chờ trong thời gian qua.

Theo CEO Tim Cook, iPhone SE ban đầu được thiết kế nhằm mang đến người dùng những trải nghiệm cao cấp như trên những mẫu iPhone mới nhưng với mức giá phải chăng. Để đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dùng về một chiếc iPhone nhỏ nhắn thay vì màn hình lớn, iPhone SE chỉ mang thiết kế nhỏ gọn như những mẫu iPhone đời đầu.

Do đó, iPhone SE mới có thiết kế hoàn toàn không đổi so với thế hệ trước. Máy vẫn sở hữu viền màn hình dày, nút Home tích hợp cảm biến vân tay Touch ID và mặt lưng kính.

iPhone SE 2022 vẫn giữ nguyên thiết kế đơn giản, nhỏ gọn của dòng iPhone giá rẻ

iPhone SE 2022 được trang bị màn hình Retina HD 4,7 inch. Máy được gia tăng độ bền với kính cường lực ở cả mặt trước và mặt sau, cùng chất liệu được sử dụng trên mặt lưng kính của iPhone 13 và iPhone 13 Pro.

Theo khẳng định của Apple, iPhone SE mới được trang bị chip A15 Bionic tương tự như trên dòng iPhone 13, cho hiệu năng xử lý đồ họa nhanh hơn 2,2 lần so với iPhone 8, gấp 3,7 lần so với iPhone 7 và gấp 5 lần so với iPhone 6s. Máy tương thích với hệ điều hành iOS 15 và hỗ trợ kết nối 5G.

iPhone SE 2022 được trang bị camera sau 12 MP, tích hợp công nghệ chụp ảnh điện toán, hỗ trợ tính năng Photographic Styles, Smart HDR 4, Deep Fusion....

iPhone SE 2022 có mức giá khởi điểm là 429 USD

Nhiều chuyên gia cho rằng, Apple đang cố gắng tận thu của người dùng khi sử dụng lại thiết kế của iPhone 8 ra mắt từ 2016. Ngoài ra, so với phiên bản tiền nhiệm, iPhone SE 2022 có giá cao hơn khi sở hữu mức giá khởi điểm là 429 USD.

Nếu giá bán ở mức 300 USD như nhiều tin đồn trước đó, iPhone SE chắc chắn sẽ trở thành lựa chọn tối ưu nhất trong phân khúc và đe dọa trực tiếp tới các đối thủ Android tầm trung và thậm chí cận cao cấp.

Bên cạnh đó, iPhone SE 2022 gặp phải sự cạnh tranh mạnh mẽ từ chính "người anh em" là iPhone 13 mini. Cả hai sản phẩm đều được trang bị chip A15, cùng sở hữu kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, người dùng thường có xu hướng bỏ thêm ít tiền để được trải nghiệm thiết kế mới cùng camera kép hơn là một sản phẩm mang thiết kế cũ với camera đơn như iPhone SE.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone SE 2022 có mức giá 12,99 triệu đồng cho phiên bản 64 GB, 14,99 triệu đồng cho phiên bản 128 GB và 17,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Với một thị trường mà người dùng dễ dàng mua được những chiếc iPhone đã bị "khai tử" trên danh nghĩa ở mức giá rẻ hơn như nơi đây thì iPhone SE mới khó có khả năng cạnh tranh với những "anh em" của mình cũng như các đối thủ trong tầm giá.