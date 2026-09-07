iPhone gập đầu tiên của Apple sẽ ra mắt vào tuần tới

Sau gần hai thập kỷ kể từ khi Steve Jobs giới thiệu chiếc iPhone đầu tiên, Apple được cho là đang chuẩn bị bước vào một giai đoạn thay đổi đáng kể đối với dòng smartphone chủ lực.

Theo những thông tin mới được nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ, kế hoạch phát triển iPhone của Apple đã được định hình trong vài năm tới, với nhiều sản phẩm đáng chú ý dự kiến xuất hiện từ năm 2026 đến 2028.

Đáng chú ý nhất trong lộ trình này là iPhone màn hình gập đầu tiên, dòng iPhone 18 Pro và một mẫu iPhone đặc biệt đánh dấu cột mốc 20 năm kể từ ngày sản phẩm này xuất hiện trên thị trường.

iPhone 18 Pro mở màn cho chu kỳ mới

Theo kế hoạch được tiết lộ, Apple sẽ giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max tại sự kiện diễn ra ngày 9/9/2026. Đây được xem là nhóm sản phẩm quan trọng nhất trong chiến lược iPhone của Apple năm nay.

Hình ảnh phác hoạ mẫu iPhone 18 Pro Max. (Ảnh: Galado)

Một trong những nâng cấp đáng chú ý nằm ở hệ thống camera. iPhone 18 Pro được cho là sẽ sử dụng khẩu độ cơ học có khả năng thay đổi trên camera chính. Nếu được triển khai, đây sẽ là thay đổi đáng kể đối với khả năng kiểm soát ánh sáng của camera iPhone.

Khẩu độ có thể điều chỉnh cho phép người dùng kiểm soát lượng ánh sáng đi vào cảm biến, đồng thời tạo ra hiệu ứng xóa phông tự nhiên hơn. Khác với hiệu ứng chân dung chủ yếu dựa vào xử lý phần mềm và bản đồ chiều sâu, cơ chế này có thể tạo ra vùng hậu cảnh mờ theo đặc tính quang học thực tế.

Tuy nhiên, theo thông tin hiện tại, tính năng này có thể chỉ xuất hiện trên iPhone 18 Pro Max.

Bên cạnh camera, thời lượng pin cũng được kỳ vọng cải thiện. Hai mẫu iPhone 18 Pro được cho là sử dụng chip A20 Pro, con chip đầu tiên dành cho iPhone được sản xuất trên tiến trình 2 nm và sử dụng kiến trúc bóng bán dẫn Gate-All-Around (GAA).

Việc chuyển sang tiến trình mới được kỳ vọng giúp Apple cải thiện hiệu năng và hiệu suất năng lượng. Hệ thống tản nhiệt buồng hơi tiếp tục được nâng cấp nhằm kiểm soát nhiệt độ trong quá trình thiết bị xử lý các tác vụ nặng.

Một thay đổi khác cũng đáng chú ý là modem 5G C2 do Apple tự phát triển.

Nếu thông tin này chính xác, Apple sẽ tiếp tục giảm sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp modem bên ngoài, đồng thời kiểm soát sâu hơn chuỗi công nghệ bên trong iPhone.

iPhone Ultra ra mắt trong tuần tới

Tâm điểm của dòng sản phẩm năm nay có thể không nằm ở iPhone 18 Pro mà là một thiết bị hoàn toàn mới: iPhone màn hình gập, thường được gọi là iPhone Ultra trong các thông tin rò rỉ.

Đây được xem là một trong những sản phẩm tham vọng nhất của Apple kể từ khi iPhone ra đời.

Giá khởi điểm của iPhone Ultra được đồn đoán ở mức khoảng 1.999 USD, tương đương hơn 50 triệu đồng. (ẢNH: ZONEOFTECH)

Theo các thông tin hiện có, thiết bị sẽ sử dụng thiết kế gập dạng sách, với một màn hình lớn ở bên trong và màn hình phụ ở bên ngoài. Khi gập lại, kích thước máy được cho là tương đương một cuốn hộ chiếu.

Apple được cho là sẽ trang bị cho thiết bị chip A20 Pro cùng modem 5G C2. Máy cũng có thể sở hữu Touch ID, bản lề mới và thiết kế giúp hạn chế nếp gấp trên màn hình.

Đây là chi tiết đáng chú ý bởi nếp gấp luôn là một trong những điểm gây tranh luận trên smartphone màn hình gập. Nếu Apple thực sự giải quyết được vấn đề này, iPhone Ultra có thể tạo ra khác biệt đáng kể so với các sản phẩm đang có mặt trên thị trường.

Hệ thống camera được cho là gồm camera chính và camera góc siêu rộng.

Dù chưa thể khẳng định những thông tin trên sẽ xuất hiện trong sản phẩm thương mại, việc Apple được cho là chuẩn bị một mẫu iPhone gập cho thấy hãng đã sẵn sàng mở rộng định nghĩa về iPhone sau nhiều năm duy trì thiết kế smartphone dạng thanh truyền thống.

iPhone kỷ niệm 20 năm có thể tạo cú hích lớn

Nếu năm 2026 là thời điểm Apple đưa iPhone màn hình gập vào cuộc chơi, năm 2027 có thể là giai đoạn hãng tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm.

Theo lộ trình được tiết lộ, iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn sẽ được đưa ra thị trường vào mùa xuân năm 2027, cùng với iPhone 18e và thế hệ tiếp theo của iPhone Air.

Hình ảnh mường tượng về iPhone 20. (Ảnh: Macrumors)

Cách bố trí này khác với chu kỳ ra mắt iPhone truyền thống của Apple, khi các phiên bản cao cấp và tiêu chuẩn thường xuất hiện trong cùng một giai đoạn.

iPhone Air 2 được cho là sẽ nhận một số nâng cấp đáng chú ý, trong đó có camera góc siêu rộng ở mặt sau, chip xử lý nhanh hơn và thời lượng pin được cải thiện.

Trong khi đó, iPhone 18e tiếp tục đóng vai trò là lựa chọn dễ tiếp cận hơn trong danh mục iPhone.

Cách Apple phân bổ thời điểm ra mắt cho thấy hãng có thể đang hướng tới một danh mục iPhone được chia thành nhiều nhóm rõ rệt: dòng tiêu chuẩn, dòng giá dễ tiếp cận, dòng mỏng nhẹ, dòng Pro cao cấp và thiết bị màn hình gập.

Nếu những thông tin trên trở thành hiện thực, bước ngoặt tiếp theo sẽ xuất hiện vào năm 2027-2028, thời điểm Apple chuẩn bị kỷ niệm 20 năm iPhone. Đây có thể là lúc Apple thực hiện một thay đổi thiết kế lớn.

Theo Mark Gurman, iPhone kỷ niệm 20 năm có thể sử dụng thiết kế với kính cong tràn qua các góc và cạnh máy, đồng thời giảm đáng kể độ dày của viền màn hình.

Nếu thành hiện thực, đây sẽ là một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất của iPhone trong nhiều năm.

Lần gần nhất Apple tạo ra một cuộc cách mạng về ngoại hình iPhone là năm 2017, khi iPhone X xuất hiện với màn hình tràn viền, loại bỏ nút Home vật lý và mở ra ngôn ngữ thiết kế được duy trì qua nhiều thế hệ sau đó.

Vì vậy, mẫu iPhone kỷ niệm 20 năm có thể được xem như cơ hội để Apple tạo ra một dấu mốc tương tự.