iPhone Duo còn nếp gấp không? Những gì Apple nói về màn hình gập

Màn hình gập iPhone Duo chưa xoá hẳn nếp gấp, nhưng Apple đã tìm cách làm nó mờ đi. Nano-texture và lớp phủ thay được là hai điểm người mua nên biết.

‏Màn hình điện thoại gập phải uốn cong mỗi lần đóng mở, nên vệt lằn ở giữa, thường gọi là nếp gấp, luôn là điều người mua hỏi đầu tiên. Nếp gấp lại thường rõ hơn theo thời gian, nên khi Apple ra mắt iPhone Duo, chiếc ‏ ‏iPhone gập‏ ‏ đầu tiên của hãng, câu hỏi này càng được chú ý.‏

‏Câu trả lời ngắn là nếp gấp vẫn còn, ở mức Apple nói đã được giảm thiểu. Hãng không hứa màn hình phẳng tuyệt đối mà xử lý theo ba hướng: cấu trúc màn hình cùng bản lề, bề mặt nano-texture và một lớp phủ có thể thay mới.‏‏

‏Apple giảm nếp gấp bằng bản lề và cấu trúc nhiều lớp mỏng‏

‏Màn hình trong 7,6 inch của iPhone Duo được làm từ 10 lớp siêu mỏng. Kính cường lực nằm cả phía trên và phía dưới tấm nền, còn lớp keo chuyên dụng ở giữa cho phép các lớp trượt nhẹ qua nhau như những trang sách khi máy gập lại. Nhờ vậy, lực uốn được giải toả bớt, giúp giảm lực căng và nếp gấp ở chỗ gập. Dưới cùng còn có một tấm titan để tăng độ bền.‏

‏Đỡ màn hình từ bên ngoài là bản lề gồm hơn 100 linh kiện. Bản lề nâng đỡ phần trung tâm để màn hình nằm phẳng khi mở ra, đi kèm dãy nam châm giúp máy gập lại chắc và êm. Khung máy và ốp bản lề làm từ titan Cấp 5. Dù vậy, máy chỉ bắt đầu giao từ ngày 23/10, nên độ phẳng sau nhiều tháng sử dụng vẫn cần thời gian để người dùng tự kiểm chứng.‏

‏Bề mặt nano-texture giảm chói và giúp nếp gấp khó nhận ra hơn‏

‏Thứ người dùng nhìn và chạm vào hằng ngày là bề mặt nano-texture. Đây là lớp hoàn thiện nhám ở mức rất nhỏ, khiến màn hình bớt bóng, nhờ đó giảm chói và giảm phản chiếu. Apple cho biết chính bề mặt nhám này giúp giảm thiểu nếp gấp và tạo cảm giác dễ chịu khi chạm. Lớp phủ nano-texture được làm từ hợp chất đặc chế, cứng hơn đến 40% so với các vật liệu khác trong ngành và đi cùng một lớp phủ chống trầy xước.‏

‏Khi dùng thực tế, bề mặt bớt bóng có ích nhất lúc xem màn hình ngoài trời, nơi cả hai màn hình của máy đạt độ sáng đỉnh 3000 nit. Lớp phủ kháng dầu chống in dấu vân tay cũng giúp mặt màn hình đỡ bám bẩn sau nhiều lần vuốt chạm.‏

‏Máy dựng trên bàn để xem nội dung trên màn hình.

‏Màn hình ngoài 5,4 inch không gập nên không có nếp gấp, và được bảo vệ bằng Ceramic Shield 2, loại kính giảm chói, chống trầy xước tốt gấp 3 lần thế hệ trước. Về kích thước, màn hình ngoài có diện tích hiển thị tương đương 90% màn hình bản Pro của dòng ‏ ‏iPhone 18‏ ‏, còn màn hình trong lớn hơn 50% so với bản Pro Max.‏

‏Lớp phủ trên màn hình trong có thể gỡ ra và thay mới khi mòn‏

‏Thông tin về lớp phủ đến sau buổi ra mắt vài tuần. Trong một cuộc phỏng vấn đầu tháng 10, bà Kate Bergeron, phó chủ tịch kỹ thuật phần cứng của Apple, cho biết phía trên màn hình trong có một lớp phủ gỡ ra được để thay lớp mới. Theo bà, Apple đã làm nhiều việc kỹ thuật để lớp này bền lâu nhất có thể.‏

‏Lớp phủ là bộ phận chịu mòn trực tiếp mỗi ngày. Khi nó mòn đi hoặc nếp gấp hiện rõ hơn sau thời gian dài, người dùng có thêm phương án thay lớp mới để màn hình trở lại gần với lúc mới mua. Hiện chưa có thông tin về chi phí và nơi thay lớp phủ cho người dùng tại Việt Nam, nên khi cần, cách an toàn là mang máy tới trung tâm bảo hành, sửa chữa chính hãng thay vì tự gỡ.‏

‏Màn hình trong mở dọc chia video và tin nhắn, lớp phủ phía trên thay được. Ảnh: Apple

‏Nếp gấp trên iPhone Duo vẫn tồn tại nhưng đã được Apple xử lý từ nhiều phía. Người để ý chi tiết này nên tự cầm máy, nhìn chỗ gập dưới ánh đèn ở vài góc khi có dịp xem máy thật, vì mỗi người cảm nhận một khác.‏

‏Ngoài màn hình, chi phí là điều người mua cần tính trước. Bản ‏ ‏iPhone Duo 256GB‏ ‏ có giá 64.990.000 đồng tại thời điểm viết bài và nhận đặt cọc 30 triệu đồng từ 19h ngày 16/10, nên các ưu đãi đi kèm có thể giúp nhẹ bớt khoản này.‏

‏Trong giai đoạn đặt trước iPhone Duo, Thế Giới Di Động triển khai nhiều chương trình hỗ trợ người mua, gồm trả chậm 0% với mức trả trước từ 10% và kỳ hạn đến 18 tháng, thu cũ đổi mới trợ giá đến 3 triệu đồng, phiếu mua SIM data trị giá 500.000 đồng và phiếu mua phụ kiện 150.000 đồng. Người mua cũng có thể nhận ưu đãi khi mua kèm một số phụ kiện Apple và phụ kiện bên thứ ba. Điều kiện áp dụng có thể khác nhau theo từng chương trình, khách hàng nên kiểm tra thông tin trên thegioididong.com trước khi đặt hàng.‏

‏Nguồn: Thế Giới Di Động‏