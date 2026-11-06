Những phản ánh về màn hình nứt và chất lượng hoàn thiện của iPhone Duo được cho là đang khiến một bộ phận khách hàng cân nhắc chuyển sang điện thoại gập Samsung.

Galaxy Z Fold 8 tăng doanh số sau khi iPhone Duo giao hàng

Galaxy Z Fold 8 đang ghi nhận doanh số tăng trong những tuần gần đây, đúng thời điểm chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên đến tay người dùng. Các phản ánh về khâu kiểm soát chất lượng và tình trạng nứt màn hình trên iPhone Duo được cho là một trong những yếu tố khiến một bộ phận khách hàng chuyển sự chú ý sang sản phẩm của Samsung.

iPhone Duo gặp nhiều vấn đề về độ bền ngay từ những ngày đầu mở bán.

Theo thông tin được Gizmochina dẫn lại từ Herald Business của Hàn Quốc, doanh số Galaxy Z Fold 8 tăng hơn 20% trong một tuần sau khi iPhone Duo bắt đầu được giao tới khách hàng vào tuần trước. Mức tăng này cao hơn đợt tăng khoảng 10% so với tuần liền trước được ghi nhận hồi tháng trước, khi người mua biết rõ hơn về chiếc iPhone gập đầu tiên cùng mức giá cao của máy.

Các con số cho thấy sức mua Galaxy Z Fold 8 có diễn biến tích cực trong giai đoạn iPhone Duo ra thị trường. Tuy nhiên, thông tin được dẫn lại chưa đủ để xác định bao nhiêu khách hàng đã trực tiếp chuyển từ ý định mua iPhone Duo sang điện thoại Samsung, hay mức đóng góp cụ thể của những lo ngại về độ bền vào đà tăng doanh số.

Samsung kéo dài chương trình đổi máy, bổ sung ưu đãi cuối năm

Trong bối cảnh này, Samsung gia hạn thời gian đăng ký chương trình New AI Subscription Club đến hết tháng 11. Chương trình cho phép người dùng đổi thiết bị cũ để lên đời máy mới theo chu kỳ một, hai hoặc ba năm.

Với các thiết bị màn hình gập gồm Galaxy Z Fold 8, Fold 8 Ultra và Flip 8, chương trình đưa ra mức giá trị thu mua lại được cam kết là 50% đối với gói một năm. Gói hai năm có mức 40%, hoặc 50% trong trường hợp nâng cấp sang dòng Flip, còn gói ba năm áp dụng mức 25%.

Bên cạnh chương trình đổi máy, Samsung cũng triển khai chiến dịch “Galaxy End of the Year Fiesta” đến ngày 31/12. Chiến dịch bổ sung các ưu đãi mua sắm tại cửa hàng, nhưng bài viết gốc không nêu chi tiết từng quyền lợi hay điều kiện áp dụng.

iPhone Duo vẫn có nhu cầu cao dù xuất hiện lỗi ban đầu

Ở phía Apple, những phản ánh về chất lượng chưa khiến nhu cầu dành cho iPhone Duo hạ nhiệt rõ rệt. Bài viết cho biết hãng vẫn ghi nhận sức mua cao, trong khi tình trạng thiếu bộ nhớ và chip đang ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng đơn hàng.

Cũng theo nội dung được Gizmochina đăng tải, Apple đã công bố chính sách đổi máy miễn phí cho những chiếc iPhone Duo gặp tình trạng nứt màn hình bên trong. Chính sách này được mô tả là áp dụng ngay cả khi sự cố không thuộc phạm vi bảo vệ của gói AppleCare+.

Dù vậy, các lỗi phần cứng xuất hiện trong giai đoạn đầu bán ra có thể khiến những người còn cân nhắc mua iPhone Duo thận trọng hơn, qua đó tạo thêm cơ hội cho các mẫu điện thoại gập của Samsung. Hãng công nghệ Hàn Quốc được cho là sẽ tiếp tục đầu tư mạnh vào dòng thiết bị này trong năm 2027. Tham khảo giá và mua Samsung Galaxy Z Fold8 chính hãng TẠI ĐÂY.