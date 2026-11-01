iPhone Duo bất ngờ giảm giá

iPhone Duo đang trở thành một trong những sản phẩm công nghệ được chú ý nhất hiện nay, khi mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple tạo sức hút lớn ngay từ những ngày đầu lên kệ.

Sức hút của iPhone Duo vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi chính thức lên kệ tại Việt Nam từ ngày 23.10.2026. Đây là mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, thu hút sự quan tâm lớn từ người dùng nhờ thiết kế mới cùng nhiều thay đổi trong trải nghiệm sử dụng.

Tại Việt Nam, iPhone Duo có giá khởi điểm 64,99 triệu đồng cho phiên bản 256 GB. Các phiên bản dung lượng cao hơn lần lượt có giá 71,49 triệu đồng, 84,49 triệu đồng và 103,99 triệu đồng. Một số hệ thống bán lẻ cho biết nhu cầu sở hữu sản phẩm vẫn ở mức cao, trong khi nguồn hàng chưa thực sự dồi dào. Nhiều hệ thống thậm chí đã mở chương trình nhận đặt trước đợt tiếp theo vào ngày 30/10, đi kèm các ưu đãi dành cho khách hàng.

Đáng chú ý, trong khi người dùng tại một số thị trường vẫn phải chờ đợi để nhận máy, iPhone Duo lại bất ngờ được giảm giá thấp hơn giá bán lẻ chính thức tại Trung Quốc.

Tại Trung Quốc, các chương trình trợ giá trên sàn thương mại điện tử đã giúp người mua tiếp cận mẫu điện thoại gập này với mức giá thấp hơn niêm yết. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Theo ghi nhận từ người dùng và các nền tảng thương mại điện tử tại nước này, Pinduoduo đã đưa iPhone Duo vào chương trình trợ giá 10 tỉ nhân dân tệ. Nhờ đó, một số phiên bản được giảm khoảng 200 - 300 nhân dân tệ, tương đương 775.000 đồng đến 1,16 triệu đồng so với giá niêm yết.

Diễn biến này khá bất ngờ nếu nhìn lại thời điểm sản phẩm vừa mở bán. Trong ngày đầu tiên, iPhone Duo từng được một số nhà bán hàng trên thị trường thương mại điện tử Trung Quốc chào bán với mức giá cao hơn từ 1.500 - 2.000 nhân dân tệ so với giá bán lẻ chính thức. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai ngày, giá bán trên một số nền tảng đã đảo chiều, thậm chí thấp hơn mức Apple công bố.

Dù vậy, mức giảm giá không đồng nghĩa nguồn cung đã được cải thiện trên toàn thị trường. Nhiều cửa hàng Apple tại Trung Quốc vẫn chưa có đủ hàng để phục vụ khách mua trực tiếp. Trên website chính thức của Apple, thời gian giao hàng của một số cấu hình vẫn kéo dài đến tháng 1.2027.

Tại thị trường này, iPhone Duo phiên bản 256 GB có giá khởi điểm 15.999 nhân dân tệ, tương đương khoảng 61,94 triệu đồng. Mức giá ưu đãi trên các sàn thương mại điện tử chủ yếu đến từ chính sách trợ giá riêng, không phải động thái điều chỉnh giá bán chính thức của Apple.

Sự đối lập giữa tình trạng khan hàng tại các kênh phân phối chính thức và mức giá thấp hơn niêm yết trên một số nền tảng cho thấy thị trường iPhone Duo đang có những biến động đáng chú ý ngay trong giai đoạn đầu mở bán. Khả năng tiếp cận sản phẩm cũng có sự khác biệt tùy theo khu vực, nhà bán lẻ và chính sách ưu đãi.

Giới phân tích kỳ vọng iPhone Duo sẽ thúc đẩy sự phát triển của phân khúc điện thoại màn hình gập. (Ảnh: Huỳnh Duy)

Về triển vọng dài hạn, các dự báo vẫn cho thấy sự lạc quan đối với mẫu điện thoại gập đầu tiên của Apple. IDC ước tính iPhone Duo có thể đạt doanh số hơn 10 triệu chiếc trong năm đầu tiên và chiếm khoảng 40% thị trường điện thoại gập toàn cầu vào năm 2027. Trong khi đó, Goldman Sachs dự báo doanh số có thể đạt 13 triệu chiếc trong năm 2026 và tăng lên 33 triệu chiếc vào năm 2027.

Tại Việt Nam, iPhone Duo hiện vẫn thuộc phân khúc smartphone cao cấp với mức giá vượt 64 triệu đồng. Trong bối cảnh nguồn hàng và chính sách bán hàng giữa các hệ thống còn khác nhau, người mua cần chú ý đến giá bán thực tế, thời gian giao hàng và các ưu đãi đi kèm.

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