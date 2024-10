iPhone đang ngày càng "mất giá" hơn: Đã đến lúc chuyển sang mua điện thoại Samsung?

Samsung đảo ngược tình thế

Một xu hướng lâu năm trong ngành công nghiệp điện thoại thông minh có thể đang đảo ngược hướng đi. Trước giờ, những lời khuyên truyền tai nhau của công chúng khi mua điện thoại thường là "nên mua iPhone" vì giữ giá hơn điện thoại Samsung.

Điều này cũng phản ánh thực tế trên thị trường điện thoại cả cũ lẫn mới. Khi ra mắt, iPhone thường giữ mức giá ổn định lâu dài cho đến cuối chu kỳ. Thậm chí các thế hệ cũ hơn cũng vẫn có mức giá cao thay vì giảm quá nhiều.

Trong khi đó, điện thoại Samsung thường có mức giá cao khi mở bán nhưng nhanh chóng giảm mạnh sau vài tháng, đi kèm với nhiều ưu đãi khác nhau. Điều này khiến cho thiết bị của gã khổng lồ Hàn Quốc bị mất giá trị đáng kể trên thị trường đồ đã qua sử dụng.

Với những người thích trải nghiệm và có điều kiện tài chính, điện thoại mất giá không phải vấn đề. Nhưng nếu chọn hướng đi sử dụng lâu dài và ưu tiên ít mất giá để nâng cấp điện thoại, iPhone thường là lựa chọn an toàn hơn.

Nhưng theo báo cáo mới đây, người ta thấy rằng iPhone giờ đây đã đánh mất phong độ khi không giữ được giá trị, trong khi điện thoại dòng Galaxy S của Samsung không còn mất giá nhiều như trước.

IPhone thế hệ càng mới càng mất giá hơn so với trước.

SellCell đã phân tích dữ liệu mua bán từ hơn 40 đơn vị mua bán thiết bị qua sử dụng và nhận ra rằng sau 2 tuần phát hành, dòng iPhone 16 đã mất giá 41%, tiêu hao khoảng 468 USD giá trị. Trong cùng khoảng thời gian, iPhone 15 và iPhone 14 chỉ mất 33% giá trị.

Có một thực tế là mọi chiếc iPhone được phát hành sau thời iPhone 12 đều mất giá nhiều hơn so với trước. Ví dụ, iPhone 15 mất giá 48% sau một năm, tăng 0,5% so với iPhone 14. iPhone 13 mất 46% giá trị sau 12 tháng, tăng 2,4% so với iPhone 12.

Ngược lại, các thế hệ Galaxy S mới ra mắt càng ít mất giá hơn so với thế hệ tiền nhiệm. 12 tháng sau khi phát hành, Galaxy S22 từng mất đến 68% giá trị - một con số đáng kinh ngạc. Nhưng đến với Galaxy S23, máy đã giữ giá nhiều hơn 5,5% so với đời cũ.

Do Galaxy S24 được phát hành vào tháng 1 nên không có dữ liệu đầy đủ trong 12 tháng nhưng hiệu suất của máy cho đến nay là rất ấn tượng.

Sau sáu tháng có mặt trên thị trường, Galaxy S22 đã mất 54% giá trị vào năm 2022. Galaxy S23 làm tốt hơn một chút. Nhưng Galaxy S24 lại làm tốt hơn đáng kể, khi chỉ mất 50% giá trị sau sáu tháng.

Điện thoại thông minh có xu hướng khôi phục một phần giá trị của chúng sau khi khấu hao ban đầu, vì vậy có thể sau mốc 12 tháng, Galaxy S24 sẽ giữ được nhiều giá trị hơn so với Galaxy S23 vào năm ngoái.

Hướng đi mới của Samsung đang hiệu quả?

Với phân tích trên, có thể thấy mặc dù iPhone vẫn mất giá với tốc độ chậm hơn so với điện thoại Galaxy S của Samsung, nhưng khoảng cách khấu hao đang thu hẹp và nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, khoảng cách cuối cùng có thể đảo ngược.

Có nhiều lý do để giải thích cho tình thế này. Trong khi iPhone vẫn tiếp tục là một trong những điện thoại tốt nhất trên thị trường, chúng đang trở nên kém hấp dẫn hơn qua từng năm.

Mặt khác, dù điện thoại Galaxy S gần đây cũng không để lại nhiều ấn tượng nhưng việc Samsung tuyên bố hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu hơn (7 năm) có thể là một lý do khiến giá trị đảo lộn.

Người dùng điện thoại thông minh trung bình giữ điện thoại trong gần ba năm trước khi nâng cấp mới. Có thể con số 7 năm là quá dài nhưng mang lại cảm giác yên tâm đối với một số người.

Thực tế hướng đi hỗ trợ cập nhật phần mềm lâu năm cũng là lý do làm tăng giá trị của iPhone trước đây. Apple vẫn thường nổi tiếng với việc cập nhật phiên bản iOS mới nhất cho các mẫu iPhone ra mắt từ rất lâu. Điều này làm tăng thêm tuổi thọ cho các thiết bị, giúp người dùng có thể trao đổi, tặng hay cho người khác mượn. Ngược lại, điện thoại Android thường bị các hãng sản xuất bỏ bê chỉ sau 2-3 năm sử dụng.

Vì vậy, nếu việc sử dụng điện thoại lâu dài từng là yếu tố quan trọng để gắn bó với iPhone thì giờ đây người dùng có thể chuyển sang thiết bị Samsung.