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iPhone cũ đồng loạt giảm giá, nhiều mẫu Pro Max giá giảm triệu đồng

Huỳnh Duy
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Giá iPhone cũ tiếp tục giảm, trong đó các mẫu iPhone 15 Pro Max, iPhone 16 Pro Max hay iPhone 17 Pro đều được điều chỉnh tại các hệ thống bán lẻ.

Thị trường iPhone đã qua sử dụng ghi nhận đợt điều chỉnh giá trong đầu tháng 9, khi nhiều mẫu Pro và Pro Max giảm từ vài trăm nghìn đến hơn 1 triệu đồng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh người dùng chờ đợi thế hệ iPhone mới.

Theo đó, giá iPhone cũ tại các hệ thống bán lẻ có sự phân hóa khá rõ giữa các đời máy. Những mẫu thuộc thế hệ cũ có giá dưới 10 triệu đồng, trong khi các phiên bản Pro Max đời mới vẫn được niêm yết trên 20 triệu đồng.

- Ảnh 1.

Giá iPhone cũ đang được điều chỉnh giảm tại nhiều hệ thống bán lẻ, đặc biệt ở các phiên bản Pro và Pro Max. (Ảnh minh hoạ: XT)

Theo khảo sát tại CellphoneS, iPhone 8 64GB cũ hiện có giá từ 2,49 triệu đồng, iPhone 8 Plus 64GB từ 3,69 triệu đồng và iPhone XS 64GB khoảng 4,59 triệu đồng. Ở chiều ngược lại, iPhone 17 Pro Max 2TB cũ có giá từ 53,49 triệu đồng.

Tại Di Động Việt, một số mẫu iPhone cũ đang được điều chỉnh giá đáng kể. iPhone 13 128GB giảm 3%, còn 8,99 triệu đồng. iPhone 12 Pro Max 128GB và 256GB lần lượt giảm 9% và 8%, xuống còn 10,99 triệu đồng và 12,39 triệu đồng.

Ở nhóm máy cao cấp, iPhone 14 Pro Max 256GB LL/A giảm 8%, còn 17,99 triệu đồng. iPhone 15 Pro Max 256GB cũng giảm 8%, xuống 21,99 triệu đồng, trong khi iPhone 16 Pro Max 256GB giảm 5%, còn 26,59 triệu đồng.

Đáng chú ý, nhóm iPhone 17 đã qua sử dụng cũng bắt đầu giảm giá. Theo ghi nhận tại hệ thống được khảo sát, giá iPhone 17 series cũ được điều chỉnh giảm tới 11%, trong đó iPhone 17 Pro 256GB còn khoảng 28,79 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Giá mang tính tham khảo, có thể thay đổi tùy hệ thống, dung lượng, ngoại hình và tình trạng máy. (Ảnh chụp màn hình)

Diễn biến trên cho thấy giá máy cũ đang chịu tác động rõ rệt từ chu kỳ sản phẩm của Apple. Khi thế hệ iPhone mới chuẩn bị xuất hiện, nguồn cung máy cũ trên thị trường tăng lên từ hoạt động thu cũ, đổi mới, đồng thời người dùng có xu hướng chờ đợi các đợt điều chỉnh giá.

Với người mua, khoảng cách giá giữa máy mới và máy đã qua sử dụng có thể trở thành yếu tố đáng cân nhắc, đặc biệt ở các phiên bản Pro và Pro Max. Tuy nhiên, giá thực tế còn phụ thuộc vào dung lượng, tình trạng ngoại hình, độ chai pin, nguồn gốc máy và chính sách bảo hành của từng hệ thống.

Tags

Pro Max

di động Việt

điều chỉnh giá

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