iPhone bay lơ lửng trong khoang lái của sứ mệnh Mặt Trăng, Apple "hưởng sái" một kèo quảng cáo miễn phí

Khoảng 4 giờ sau khi khởi hành sứ mệnh tới Mặt Trăng đầu tiên kể từ năm 1972, một chiếc iPhone màu bạc đã lọt vào ống kính camera giám sát buồng lái của tàu vũ trụ Artemis II. Chiếc điện thoại này trôi lơ lửng rời khỏi tay phi hành gia Jeremy Hansen, bay qua đầu Reid Wiseman và Victor Glover trước khi ... hạ cánh vào tay Christina Koch.

Đây là một trong những lần hiếm hoi NASA cho phép phi hành gia mang theo điện thoại thông minh trong các chuyến bay.

Khoảnh khắc lịch sử của ... Apple: chiếc iPhone đời mới bay lơ lửng trong tàu Orion, thuộc sứ mệnh Artemis II.

Cơ quan này đã cấp cho mỗi thành viên phi hành đoàn một chiếc iPhone trong khoảng thời gian họ thực hiện cách ly bắt đầu từ tháng 3. Tuy nhiên, các phi hành gia sẽ không thể sử dụng chúng để liên lạc với quê nhà, bởi các thiết bị này hoàn toàn không thể kết nối internet hay sử dụng Bluetooth. NASA cho biết mục đích chính của những chiếc điện thoại này là để chụp ảnh và quay video.

Trên chueyesn bay lịch sử, các phi hành gia mang theo mẫu iPhone 17 Pro Max – thiết bị vừa mới ra mắt vào tháng 9 vừa qua. Cho đến nay, phi hành đoàn đã sử dụng điện thoại để ghi hình không gian ngoài cửa sổ tàu Orion, bao gồm cả cảnh quan sát tầng trên của tên lửa đẩy. Đồng thời, họ cũng quay phim lẫn nhau khi module tàu di chuyển quanh tên lửa, nhằm trình diễn mô phỏng cách tàu Orion sẽ lắp ghép với trạm đổ bộ Mặt Trăng trong tương lai.

Jared Isaacman, Quản trị viên của NASA, chia sẻ rằng cơ quan này đang cung cấp cho phi hành đoàn các công cụ để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt cho gia đình và chia sẻ những hình ảnh truyền cảm hứng tới toàn thế giới. Ngoài iPhone, tàu Orion còn được trang bị 2 máy ảnh Nikon D5s (ra mắt 2016) và 4 camera GoPro Hero 11s (ra mắt 2022).

Hai phi hành gia Christina H Koch và Reid Wiseman gửi về Trái Đất hai tấm ảnh ấn tượng.



Để một thiết bị điện tử thương mại được mang lên không gian, nó phải trải qua một quy trình phê duyệt 4 giai đoạn vô cùng phức tạp và kéo dài nhằm đảm bảo an toàn cho cả phi hành đoàn lẫn những thiết bị công nghệ tối tân trên tàu. Trợ lý giáo sư nghiên cứu Tobias Niederwieser giải thích rằng trong môi trường vi trọng lực, mọi vật liệu dễ vỡ (như mặt kính điện thoại) có thể trở thành mối nguy hiểm vì các mảnh vỡ sẽ trôi lơ lửng trong không khí thay vì rơi xuống đất như trên Trái Đất.

Chính vì đặc tính lơ lửng của vạn vật trong vũ trụ, NASA đã phải sử dụng tới băng dính nhám (Velcro) để có thể gắn điện thoại cố định trong tàu Orion. Thậm chí trước khi phóng, ít nhất một chiếc điện thoại đã phải được khóa chặt bằng khóa zip bên trong túi quần trên bộ đồ bay của phi hành gia.

Dù Apple khẳng định họ không tham gia vào quá trình phê duyệt chuẩn bị cho sứ mệnh Artemis II, công ty cho biết đây là lần đầu tiên một chiếc iPhone hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn để sử dụng lâu dài trên quỹ đạo và xa hơn thế.

Trước đây, các dòng điện thoại thông minh từng được đưa vào không gian nhưng chủ yếu qua các sứ mệnh tư nhân, điển hình như hai chiếc iPhone 4s trên sứ mệnh tàu con thoi cuối cùng STS-135 (năm 2011) hay việc ông Isaacman dùng iPhone để chụp ảnh Trái Đất trong sứ mệnh Inspiration4 của SpaceX (năm 2021).