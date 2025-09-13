iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max có gì khác biệt?

Cả hai đều mang đến những cải tiến đáng kể về thiết kế, hiệu năng và trải nghiệm người dùng. Sự khác biệt giữa chúng hứa hẹn sẽ đem lại nhiều lựa chọn thú vị, đáp ứng đa dạng nhu cầu trong cùng một thế hệ sản phẩm.

Tổng quan về iPhone Air và iPhone 17 Pro Max

Apple đã trình làng dòng iPhone 17 vào tháng 9/2025, trong đó iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max là hai phiên bản được quan tâm nhiều. iPhone Air có màn hình Super Retina XDR OLED kích thước 6.5 inch, cho tỷ lệ hiển thị ấn tượng cùng thiết kế mỏng 5.64 mm.

Màn hình 6.9 inch Super Retina XDR OLED của iPhone 17 Pro Max đi kèm công nghệ ProMotion, giúp hình ảnh hiển thị sắc nét. Ngoài ra, máy còn có tần số quét 120Hz, hỗ trợ Always-On Display, mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà hơn. Bên cạnh đó, mẫu điện thoại này còn được trang bị dung lượng pin lớn, đủ đáp ứng nhu cầu sử dụng cả ngày.

So sánh các điểm khác biệt giữa iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max

Sau đây là phần phân tích chi tiết so sánh giữa iPhone Air với iPhone 17 Pro Max. Người dùng có thể dựa vào đây để lựa chọn phiên bản phù hợp nhất với nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về thiết kế: iPhone Air có viền Titanium

iPhone Air và iPhone 17 Pro Max được hoàn thiện theo hai phong cách thiết kế riêng, phù hợp với từng nhóm người dùng. iPhone Air là mẫu được hoàn thiện với khung viền Titanium, giúp máy duy trì độ bền với thiết kế mỏng chỉ 5.64 mm. Kích thước 156,2 mm x 74,7 mm x 5,64 mm cùng trọng lượng 165 gram.

Trong khi đó iPhone 17 Pro Max sử dụng nhôm nguyên khối, mang vẻ ngoài chuyên nghiệp, với các màu sắc sang trọng. Đặc biệt, mẫu này sẽ có thêm phiên bản màu cam nổi bật dành cho người dùng thích thể hiện cá tính. Kích thước máy 163,4 mm x 78,0 mm x 8,75 mm trọng lượng 231 gram.

Về hiệu năng

Về hiệu năng, cả iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max đều mang lại sức mạnh xử lý cao, phục vụ tốt cho công việc lẫn giải trí. iPhone Air được trang bị chip A19 Pro đi kèm GPU 5 nhân, đảm bảo hiệu năng ổn định khi thực hiện các tác vụ hàng ngày.

Ngược lại, iPhone 17 Pro Max sở hữu chip A19 Pro đầy đủ với GPU 6 nhân, được tối ưu cho các tác vụ nặng và chuyên nghiệp hơn. Phiên bản Pro Max nâng cao hiệu suất đa nhiệm vượt trội, mang đến trải nghiệm mượt mà, ổn định.

Về màn hình: iPhone Air có màn hình 6.5 inch

iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max sở hữu kích thước màn hình khác nhau để phục vụ nhu cầu người dùng đa dạng. iPhone Air được trang bị màn hình 6.5 inch với tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm mượt mà cùng tính năng ProMotion.

iPhone 17 Pro Max đi kèm màn hình 6,9 inch với tấm nền Super Retina XDR OLED, tích hợp ProMotion 120Hz và hỗ trợ HDR, Dolby Vision.

Camera: iPhone Air có hệ thống camera 48MP Fusion

iPhone Air sở hữu hệ thống 48MP Fusion với camera chính 48MP, chống rung quang học dịch chuyển cảm biến và zoom quang học 1x, 2x. Máy hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision 60fps, cùng camera trước 18MP Center Stage cho trải nghiệm gọi video rõ nét.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max được trang bị cụm 48MP Pro Fusion với 3 ống kính: Main, Ultra Wide và Telephoto. Ngoài ra, sản phẩm hỗ trợ zoom quang học đến 8x, chụp ảnh macro, ảnh không gian, ProRAW, quay ProRes 4K 60fps.

Thời lượng pin iPhone Air lên đến 27 giờ

iPhone 17 Air cho phép xem video liên tục lên đến 27 giờ, và khi kết hợp với pin MagSafe, thời gian có thể kéo dài đến 40 giờ, đáp ứng tốt nhu cầu giải trí và làm việc.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max vượt trội hơn với khả năng xem video lên đến 37 giờ, và xem video trực tuyến trong khoảng 33 giờ.

Nhìn chung, cả iPhone Air vs iPhone 17 Pro Max là lựa chọn mà người dùng nên cân nhắc. iPhone Air nổi bật với thiết kế mỏng nhẹ, khung viền Titanium và hiệu năng vận hành ổn định. iPhone 17 Pro Max có màn hình lớn cùng chip A19 Pro đáp ứng việc dùng chuyên nghiệp. Việc lựa chọn sẽ phụ thuộc vào ngân sách và nhu cầu của từng người dùng.