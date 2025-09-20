iPhone Air mỏng dính nhưng không thể bẻ gãy, phải dùng máy áp lực gần 100kg mới chịu cong

Thử thách độ bền: từ chống xước đến bẻ cong

iPhone Air là mẫu iPhone mỏng nhất mà Apple từng sản xuất, với độ dày chỉ 5,6mm, tương đương 3 que tăm gỗ hoặc một nửa viên gạch Lego. Máy sở hữu viền titan cấp độ 5 và mặt kính Ceramic Shield 2 mới. Trong thử nghiệm cào xước bằng các mũi nhọn, mặt kính này chịu được mức 6-7 Mohs mà hầu như không để lại vết xước rõ ràng, cải thiện đáng kể so với thế hệ trước.

Video thử nghiệm độ bền iPhone Air của Jerry Rigs Everything.

Sau đó, JerryRig thử bẻ cong bằng tay cả từ mặt trước lẫn sau, liên tiếp 4 lần. Kết quả, máy có cong nhẹ nhưng nhanh chóng đàn hồi trở lại nhờ khung titan, không hề bị gãy hay biến dạng cố định. Đây là điểm khác biệt rõ so với các sự cố “bendgate” trên iPhone 6 năm xưa.

Máy chỉ hơi xước nhẹ ở mức 7, lên mức 8 mới có xước sâu - tốt hơn 1 bậc so với các loại kính cường lực thông thường.

Viền titan có thể bị xước khi cào bằng dao rọc giấy, nhưng về cơ bản là rất cứng, hạn chế xước trong các trường hợp sử dụng hàng ngày.

iPhone Air bất ngờ vượt qua bài thử nghiệm bẻ cong của Jerry Rigs Everything, dù trước đó, ai cũng nghĩ thân mỏng vậy chắc hẳn dễ gãy lắm.

Máy chịu được áp lực lên tới 97kg

Khi chuyển sang bài test với máy nén áp lực, chiếc iPhone Air được đặt ở vị trí trung tâm để tập trung lực bẻ cong. Kim đồng hồ lực tăng dần từ 70kg, 90kg cho đến khi chạm ngưỡng 97kg thì mặt kính trước mới bắt đầu nứt vỡ. Tuy vậy, mặt kính sau vẫn còn nguyên, khung titan cong nhưng chưa gãy rời.

Anh chàng Youtuber phải dùng đến máy móc để tạo áp lực trực tiếp lên lưng iPhone Air để xem bao giờ nó chịu gãy.

Điều đáng chú ý là ngay cả khi kính trước vỡ nát, màn hình vẫn sáng, cảm ứng vẫn hoạt động tốt và pin không hề cháy nổ, dù điểm gãy nằm đúng ở giữa lưng máy - vị trí dễ gây áp lực nhất.

Cuối cùng, ở mức áp lực 97kg, máy đã "rắc" 1 tiếng, vỡ tan màn hình.

Apple đã tạo nên một chiếc máy mỏng nhưng cực bền

Kết quả thử nghiệm cho thấy, để phá hỏng iPhone Air cần một lực tập trung tương đương trọng lượng cơ thể của một người 100kg, và trong điều kiện thông thường (như ngồi lên khi bỏ túi quần) máy gần như không thể bị cong hỏng.

Dù lớp kính vỡ tan, phần cảm ứng và hiển thị vẫn còn dùng được, các chức năng gần như nguyên vẹn.

iPhone Air đã vượt qua toàn bộ bài kiểm tra độ bền và gây bất ngờ lớn về khả năng chống chịu, đặc biệt khi xét đến độ mỏng kỷ lục của nó. Người dùng có thể yên tâm rằng Apple đã thiết kế một sản phẩm vừa nhẹ, vừa mảnh, nhưng vẫn bền bỉ đủ để sử dụng lâu dài.