iPhone Air bị khóa vì tự mod bộ nhớ, "pháp sư Trung Hoa" lại hồi sinh thành công và còn tăng dung lượng lên gấp đôi

Vốn đã quá quen với những màn phù phép nâng cấp bộ nhớ cho iPhone, MacBook của các pháp sư Trung Hoa nên dường như năm nay Apple quyết định chặn vấn đề này lại bằng phương pháp hàn mới siêu chính xác trên iPhone Air, để đảm bảo rằng nếu có can thiệp từ bên ngoài, thiết bị sẽ không nhận diện được khi cài đặt iOS.

Thế nhưng một "pháp sư" táo bạo – YouTuber DirectorFeng – vẫn nỗ lực thực hiện điều này và không khó hiểu khi đã thất bại. Nhưng anh chàng này quyết định không bỏ cuộc và cuối cùng đã hồi sinh thành công chiếc flagship mỏng nhẹ này. Thêm vào đó, anh ta còn tăng bộ nhớ trong lên 512GB bằng chính quy trình đã làm hỏng thiết bị ngay từ đầu.

Sau nhiều nỗ lực, chiếc iPhone Air bị khóa đã được hồi sinh thành công

Vào thời điểm ban đầu, YouTuber DirectorFeng nhận thấy chip 256GB chạy trong iPhone Air có số serial độc đáo bắt đầu bằng '2NB'. Anh không thể suy ra nhà sản xuất nào là nhà cung cấp của Apple, mặc dù anh ấy suy đoán có thể là YMTC.

Vì vậy có khả năng khi anh sử dụng các module chip nhớ 256GB, 512GB và 1TB cũ – vốn từng được sử dụng cho lần thử mod trước đó lên các phiên bản S5E cũ hơn – chúng đã không thể được nhận diện khi cài đặt iOS lên iPhone Air. Điều này cũng đồng nghĩa với việc chiếc iPhone mới bị khóa cứng sau đó.

Trong video mới của mình, anh ấy đã có được chip NAND flash Toshiba là phiên bản 'S6E' mới hơn so với phiên bản 'S5E' vốn có trong dòng iPhone 15 và iPhone 16, với module bộ nhớ có số model 'K848'.

Cuối cùng anh chàng này đã có được một module bộ nhớ có số model bắt đầu bằng "K848"

May mắn là người thợ tài hoa này không gặp phải lỗi tương tự khi anh kiên nhẫn chờ đợi hệ điều hành được cài đặt qua Mac được kết nối. YouTuber này cũng cho biết iPhone 17 cơ bản với 256GB bộ nhớ có chip S5E cũ hơn, có nghĩa là các module flash đó phải thuộc họ cụ thể này, nếu không chúng có thể không được nhận diện.

Toàn bộ sự việc này cho thấy Apple có thể không nhất thiết khóa việc mod nâng cấp bộ nhớ cho dòng iPhone 17. Tuy nhiên, ngay cả khi bạn có đôi tay vững và đủ thực hành để thực hiện các thao tác như vậy, bạn phải đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào các linh kiện chính xác, nếu không bạn có thể gặp phải những trở ngại tương tự.

Trong video cũng tiết lộ rằng module NAND Toshiba K848 có kích thước vật lý lý tưởng để thực hiện nâng cấp này, vì không cần các điều chỉnh bổ sung như thay đổi điện trở trong các lớp.

Cuối cùng chiếc iPhone Air cũng được hồi sinh với bộ nhớ tăng gấp đôi

Cuối cùng, YouTuber đã hồi sinh thành công iPhone Air trong khi cũng có được gấp đôi bộ nhớ ban đầu sau những khó khăn trước đó của mình. Anh ấy đã đề cập trong video rằng sẽ cố gắng nâng cấp bộ nhớ lên 1TB khi những chip đó có sẵn, vì vậy hãy cùng chờ đợi một lần mod trong tương lai.

Câu chuyện này không chỉ cho thấy sự kiên trì của cộng đồng modding mà còn làm sáng tỏ cách Apple quản lý phần cứng trên các thiết bị mới nhất của mình. Thay vì một lệnh cấm hoàn toàn đối với việc nâng cấp bộ nhớ, dường như vấn đề nằm ở tính tương thích của các thế hệ chip NAND flash khác nhau.

Điều này mở ra cơ hội cho những người dùng có kỹ năng kỹ thuật và nguồn linh kiện phù hợp để tùy chỉnh thiết bị của họ, mặc dù vẫn đi kèm với rủi ro đáng kể và có thể làm mất bảo hành. Thành công của DirectorFeng chứng minh rằng với kiến thức đúng và linh kiện chính xác, việc mở rộng bộ nhớ iPhone vẫn có thể thực hiện được, mở ra khả năng tiết kiệm chi phí đáng kể so với việc mua phiên bản cao cấp hơn từ Apple.