iPhone 20 Pro lộ diện với thiết kế toàn thân bằng kính

Apple được cho là đang phát triển iPhone 20 Pro với thiết kế toàn thân bằng kính, màn hình lớn hơn và diện mạo mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm.

Apple có thể chuẩn bị một trong những thay đổi thiết kế đáng chú ý nhất trên dòng iPhone cao cấp, khi thế hệ iPhone 20 Pro được đồn đoán sẽ sở hữu thân máy gần như toàn bằng kính, màn hình cong ở cả bốn cạnh và kích thước lớn hơn hiện nay.

Thông tin xuất phát từ Digital Chat Station, tài khoản chuyên tiết lộ thông tin công nghệ trên mạng xã hội Weibo. Những chi tiết mới được đưa ra trong bối cảnh Apple được cho là đang phát triển mẫu iPhone đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 20 năm sản phẩm này ra mắt, dự kiến vào năm 2027.

Thiết kế kính cong bốn cạnh, viền máy gần như biến mất

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 20 Pro có thể chuyển sang thiết kế kính cong bốn cạnh, tạo cảm giác mặt trước và mặt sau liền mạch với phần thân máy. Thay vì để lộ rõ khung viền như các thế hệ hiện nay, phần kính được cho là sẽ uốn cong về phía các cạnh, giúp thiết bị trông giống một khối kính thống nhất.

Apple được cho là đang phát triển iPhone 20 Pro với thiết kế toàn thân bằng kính, màn hình lớn hơn và diện mạo mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm dòng sản phẩm. (Ảnh minh hoạ: 9to5Mac)

Thông tin này tương đồng với những tiết lộ trước đó của Bloomberg về kế hoạch thiết kế iPhone kỷ niệm 20 năm. Theo nguồn tin được dẫn lại, Apple đang hướng tới ngoại hình gần như toàn kính, nhưng vẫn có một dải kim loại nằm giữa hai mặt kính phía trước và phía sau.

Nếu được đưa vào sản phẩm thương mại, đây sẽ là thay đổi đáng kể so với thiết kế hiện tại, vốn sử dụng kính ở mặt trước và mặt lưng kết hợp với khung kim loại. Tuy nhiên, thiết kế cong bốn cạnh cũng đặt ra những yêu cầu kỹ thuật về độ bền, khả năng hiển thị ở mép màn hình và quy trình sản xuất.

Hiện chưa có thông tin xác nhận Apple đã hoàn tất thiết kế cuối cùng. Những mẫu thử nghiệm trong quá trình phát triển có thể khác với sản phẩm được bán ra thị trường.

Màn hình có thể lớn nhất trên dòng iPhone Pro

Bên cạnh ngoại hình, kích thước màn hình cũng là điểm đáng chú ý trong các thông tin rò rỉ mới. Digital Chat Station cho biết iPhone 20 Pro có thể sở hữu màn hình 6,41 inch, trong khi iPhone 20 Pro Max đạt khoảng 6,96 inch.

Nếu những thông số này chính xác, hai mẫu máy sẽ có màn hình lớn hơn so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, lần lượt ở mức 6,27 inch và 6,86 inch theo số liệu được công bố trong các thông tin hiện tại.

Mức tăng không quá lớn về kích thước đường chéo, nhưng có thể tạo thêm không gian hiển thị nếu Apple đồng thời thu hẹp viền màn hình. Đây cũng là hướng thiết kế được nhiều hãng smartphone theo đuổi nhằm tăng diện tích hiển thị mà không phải mở rộng đáng kể kích thước tổng thể của thiết bị.

Đáng chú ý, các thông tin rò rỉ còn đề cập đến khả năng Apple thử nghiệm màn hình gần như không viền với phần kính cong nhẹ ở cả bốn phía. Tuy nhiên, việc đưa công nghệ này vào sản xuất hàng loạt vẫn phụ thuộc vào khả năng kiểm soát chất lượng hiển thị và độ bền của tấm nền.

Dynamic Island có thể được thu nhỏ

Một thay đổi khác được nhắc đến là khu vực Dynamic Island có thể được thu gọn đáng kể. Theo các thông tin ban đầu, Apple đang thử nghiệm thiết kế camera trước dạng đục lỗ nhỏ, thay vì khu vực hình viên thuốc như trên các thế hệ iPhone hiện tại.

Dynamic Island hiện vừa là nơi bố trí camera trước và các cảm biến, vừa là giao diện hiển thị thông báo, cảnh báo hệ thống và hoạt động chạy nền. Vì vậy, việc thu nhỏ khu vực này có thể giúp màn hình có thêm không gian hiển thị, đồng thời thay đổi cách người dùng tương tác với thiết bị.

Trước đó, một số tin đồn từng đề cập đến khả năng Apple đưa Face ID và camera trước xuống dưới màn hình để tạo ra thiết kế liền mạch hơn. Tuy nhiên, thông tin mới về việc thử nghiệm camera dạng đục lỗ cho thấy phương án cuối cùng vẫn chưa rõ ràng.

Nếu Apple thực sự chuyển sang thiết kế này, hãng sẽ phải điều chỉnh cả phần cứng lẫn giao diện phần mềm để bảo đảm những tính năng gắn với Dynamic Island vẫn hoạt động thuận tiện.

iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được đồn đoán sẽ ra mắt vào tháng 9/2027. Đây cũng là thời điểm đánh dấu 20 năm kể từ khi chiếc iPhone đầu tiên được giới thiệu vào năm 2007.

Dù vậy, toàn bộ thông tin về thiết kế kính cong, kích thước màn hình và cách bố trí camera hiện vẫn dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa công bố thông số hay xác nhận kế hoạch ra mắt các sản phẩm này.