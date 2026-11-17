iPhone 20 Pro/Pro Max có thể là sản phẩm có thiết kế đột phá nhất từ thời iPhone X.

Một mẫu kính bảo vệ màn hình được cho là dành cho iPhone 20 Pro vừa xuất hiện trong video do tài khoản chuyên rò rỉ công nghệ Ice Universe chia sẻ. Điểm đáng chú ý là thay vì bề mặt phẳng như các thế hệ iPhone hiện nay, tấm kính này được thiết kế cong xuống ở cả bốn cạnh, hướng về phía khung viền thiết bị.



Mẫu kính có các góc bo tròn, phần viền được tạo hình liền mạch. Đáng chú ý, những vị trí khoét dành cho camera trước và hệ thống Face ID cũng có kích thước nhỏ hơn so với thiết kế quen thuộc. Dù chưa thể xác định chính xác cách bố trí các linh kiện bên dưới, chi tiết này gợi mở khả năng Apple đang tìm cách thu hẹp những phần khuyết trên màn hình.

Nếu được giữ lại trong phiên bản thương mại, thiết kế cong bốn cạnh sẽ tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với những mẫu iPhone gần đây. Thay vì kết thúc đột ngột tại phần khung kim loại, bề mặt kính có thể uốn cong xuống hai bên và cả cạnh trên, cạnh dưới, tạo cảm giác màn hình mở rộng đến sát các mép máy.

Đây cũng là một phần trong định hướng thiết kế lấy kính làm trung tâm mà Apple được cho là đang theo đuổi. Theo những thông tin rò rỉ trước đó, cả mặt trước và mặt sau thiết bị đều sử dụng kính, với phần vật liệu uốn cong về phía các cạnh để che đi phần lớn khung kim loại ở giữa. Một dải kim loại mỏng vẫn có thể được giữ lại nhằm kết nối và gia cố cấu trúc thân máy.

Thay đổi lớn nhất của iPhone sau gần 10 năm?

Nếu nhìn lại lịch sử sản phẩm, Apple không thường xuyên thay đổi triệt để thiết kế iPhone. Một trong những dấu mốc đáng nhớ nhất là năm 2017, khi hãng giới thiệu iPhone X nhân dịp kỷ niệm 10 năm dòng smartphone này.

Thời điểm đó, iPhone X đánh dấu việc Apple loại bỏ nút Home vật lý, chuyển sang màn hình OLED tràn viền và đưa Face ID trở thành phương thức nhận diện khuôn mặt chủ đạo. Thiết kế này sau đó trở thành nền tảng cho nhiều thế hệ iPhone tiếp theo.

Với phiên bản kỷ niệm 20 năm, Apple được cho là muốn tạo ra một bước chuyển tương tự về ngoại hình. Thay vì tiếp tục duy trì màn hình phẳng và khung viền rõ nét, hãng có thể hướng tới một thiết bị có diện mạo gần như không viền, với hiệu ứng thị giác đến từ sự kết hợp giữa kính cong và công nghệ hiển thị.

Thiết kế được cho là bo cong 4 cạnh của iPhone 20 Pro.

Một số thông tin rò rỉ còn đề cập khả năng Apple sử dụng tấm nền OLED mỏng và sáng hơn do Samsung cung cấp. Kích thước màn hình cũng có thể được điều chỉnh. Theo PhoneArena, iPhone 20 Pro có thể tăng từ 6,27 inch lên 6,41 inch, trong khi phiên bản Pro Max tăng từ 6,86 inch lên 6,96 inch.

Một điểm đáng chú ý là màn hình cong không phải công nghệ hoàn toàn mới. Samsung và nhiều nhà sản xuất smartphone Android từng theo đuổi thiết kế này trong nhiều năm, với mục tiêu mở rộng cảm giác hiển thị và tạo vẻ ngoài cao cấp cho thiết bị.

Tuy nhiên, xu hướng này dần thoái trào khi những bất tiện trong sử dụng ngày càng bộc lộ. Phần cạnh cong có thể khiến người dùng vô tình chạm vào màn hình, gây khó khăn khi dán kính bảo vệ và làm tăng nguy cơ hư hỏng khi thiết bị bị rơi. Bởi vậy, nhiều hãng Android đã quay trở lại với màn hình phẳng trên các dòng flagship.

Theo những thông tin hiện có, hai mẫu kế nhiệm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được cho là mang tên mã nội bộ V73 và V74. Apple thường hoàn thiện thiết kế sản phẩm trước thời điểm ra mắt khoảng một năm, do đó sự xuất hiện của mẫu kính thử nghiệm vào thời điểm này phù hợp với chu kỳ phát triển sản phẩm.

Một chi tiết khác cũng đáng chú ý là Apple có thể bỏ qua tên gọi iPhone 19 để chuyển thẳng sang iPhone 20, tương tự cách hãng từng sử dụng tên iPhone X thay vì iPhone 9 vào năm 2017. Nếu đúng như dự đoán, thế hệ sản phẩm ra mắt năm 2027 sẽ vừa đánh dấu cột mốc 20 năm iPhone, vừa mở ra một giai đoạn mới trong thiết kế smartphone của Apple.