iPhone 18 sạc bao lâu đầy pin? Hé lộ tốc độ sạc thực tế

iPhone 18 có thể đạt 50% pin trong khoảng 15 phút với bộ sạc tương thích. Tuy nhiên, tốc độ nạp thay đổi theo từng giai đoạn. Vậy thực tế mất bao lâu để sạc đầy?

Sạc có dây mất khoảng 64 phút để đầy pin

Với sạc có dây, iPhone 18 có thể cần khoảng một giờ để nạp đầy pin trong điều kiện phù hợp. Khi sử dụng bộ sạc 60W tương thích, thiệt bị mất khoảng 15 phút để tăng từ 0-50%.

Khi sử dụng củ sạc Cuktech 6 Ultra 100W iPhone 18 Pro Max mất khoảng 64 phút để đạt từ 4% lên 100%. Điều này cho thấy củ sạc có số W cao hơn chưa chắc giúp điện thoại đầy pin nhanh hơn, bởi tốc độ còn phụ thuộc vào khả năng tương thích giữa củ sạc và thiết bị.

Nhìn chung, khoảng này có thể dùng làm mốc tham khảo khi bạn muốn hình dung thời gian sạc đầy thực tế của iPhone 18 Pro và Pro Max. Khoảng thời gian này giúp bạn dễ dàng tranh thủ sạc máy trong lúc nghỉ trưa, làm việc hoặc chuẩn bị trước khi ra ngoài.

iPhone 18 mất khoảng một giờ để sạc đầy

Tốc độ sạc giảm dần khi pin tiến gần 100%

iPhone 18 có khả năng sạc pin nhanh ở giai đoạn đầu nhưng tốc độ sẽ giảm dần khi dung lượng tiến gần 100%. Trong quá trình sử dụng sạc có dây trên bản Pro Max, máy tăng từ 4% lên 47% pin sau khoảng 15 phút và đạt 85% sau khoảng 37 phút.

Ở khoảng 20 phút đầu, công suất sạc được ghi nhận có thời điểm đạt khoảng 50W. Sau đó, công suất giảm xuống khoảng 30W và tiếp tục còn khoảng 16W khi dung lượng pin đạt 92%, khiến phần pin cuối cần nhiều thời gian hơn để hoàn thành.

Vì vậy, khả năng đạt 50% sau khoảng 15 phút không đồng nghĩa với việc iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ đầy pin sau 30 phút. Tốc độ sạc nhanh ở giai đoạn đầu chủ yếu giúp bạn bổ sung lượng pin đáng kể trong thời gian ngắn, còn quá trình tiến từ mức pin 50% lên 100% sẽ chậm hơn.

Tốc độ sạc giảm dần khi pin tiến gần 100%

MagSafe cần khoảng 30 phút để đạt 50% pin

Với MagSafe, iPhone 18 cần khoảng 30 phút để đạt 50% pin khi sử dụng bộ sạc tương thích. Khoảng thời gian này dài hơn so với 15 phút của sạc có dây, vì vậy sự khác biệt sẽ dễ nhận thấy khi bạn cần bổ sung pin nhanh trước khi ra ngoài.

MagSafe tương thích Qi2.2 hỗ trợ công suất lên đến 25W và cần kết hợp với bộ nguồn USB-C từ 35W trở lên để đạt mức sạc phù hợp. Hình thức này không tập trung vào tốc độ như sạc có dây nhưng thuận tiện hơn khi bạn chỉ cần đặt điện thoại lên đế sạc tại bàn làm việc hoặc đầu giường.

MagSafe mất 30 phút để đạt 50% pin trên iPhone 18

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Tóm lại, khả năng đạt 50% pin sau khoảng 15 phút giúp iPhone 18 bổ sung năng lượng nhanh khi cần. Tốc độ sạc sẽ giảm dần khi dung lượng tăng cao, vì vậy quá trình tiến đến 100% cần nhiều thời gian hơn. Khả năng sạc nhanh này đặc biệt hữu ích khi bạn không có quá nhiều thời gian để chờ đợi.