Pin iPhone 18 Pro Max lần đầu chạm ngưỡng 5.000mAh

Theo leaker Digital Chat Station, các nguồn trong chuỗi cung ứng tiết lộ phiên bản Trung Quốc của iPhone 18 Pro Max có thể được trang bị pin khoảng 5.000mAh ±. Trong khi đó, bản quốc tế được cho là đạt mức dung lượng mẫu tối đa trong khoảng 5.100 đến 5.200mAh ±. Nếu thông tin này chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên một mẫu iPhone vượt qua cột mốc 5.000mAh, vốn được xem là khá bảo thủ so với mặt bằng chung thị trường Android.

Sự thay đổi này được xem là bước điều chỉnh rõ rệt trong triết lý pin của Apple, hãng vốn ưu tiên tối ưu phần mềm và hiệu suất chip hơn là chạy đua dung lượng pin.

Android đã tiến xa với pin 10.000mAh

Trong khi Apple mới được cho là chạm mốc 5.000mAh, nhiều hãng Android đã đi xa hơn đáng kể. Gần đây, Honor ra mắt các mẫu Win và Win RT tập trung hiệu năng, đều sử dụng pin 10.000mAh. Ở phân khúc tầm trung, Realme cũng giới thiệu dòng P4 Power với viên pin lên tới 10.001mAh, nhấn mạnh yếu tố thời lượng sử dụng dài cho người dùng chơi game hoặc dùng cường độ cao.

So sánh này cho thấy khoảng cách lớn về dung lượng pin giữa iPhone và nhiều đối thủ Android, dù cách tiếp cận của Apple vẫn khác biệt.

Vai trò của chip A20 Pro và thay đổi thiết kế

Theo các đồn đoán trước đó, iPhone 18 Pro Max có thể sử dụng chip Apple A20 Pro sản xuất trên tiến trình 2nm. Tiến trình mới thường mang lại hiệu quả năng lượng tốt hơn, giúp kéo dài thời gian sử dụng thực tế mà không cần tăng dung lượng pin quá mạnh. Do đó, mức pin hơn 5.000mAh nếu kết hợp cùng chip tiết kiệm điện có thể mang lại cải thiện rõ ràng về thời gian bật màn hình, quay video và chụp ảnh liên tục, cũng như thời gian chờ.

Một báo cáo từ tháng 11/2025 từng cho rằng iPhone 18 Pro Max có thể nặng hơn 240g, trở thành mẫu flagship nặng và dày nhất của Apple. Với rò rỉ pin mới nhất, nguyên nhân cho thay đổi thiết kế này phần nào trở nên dễ hiểu hơn.

Dù vậy, đây vẫn chỉ là thông tin từ chuỗi cung ứng ở giai đoạn sớm. Các thông số cuối cùng của iPhone 18 Pro Max hoàn toàn có thể thay đổi trước khi sản phẩm chính thức ra mắt.