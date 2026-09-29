Sự ra mắt của thế hệ iPhone 18 Pro đang tạo ra một cơn địa chấn trên thị trường điện thoại thứ cấp, kéo theo đợt điều chỉnh giá sâu cho toàn bộ các dòng máy tiền nhiệm.

Khi mọi sự chú ý của giới công nghệ đổ dồn vào siêu phẩm mới iPhone 18 Pro Max, những người dùng thông thái lại nhận ra đây chính là thời điểm vàng để săn lùng các mẫu flagship cũ với mức chi phí tiết kiệm hơn bao giờ hết. Những chiếc máy ra mắt cách đây vài năm vẫn giữ được sức mạnh đáng kinh ngạc và hoàn toàn không bị lỗi thời. Giữa vô vàn lựa chọn trên thị trường iPhone đã qua sử dụng, dưới đây là ba cái tên đang sở hữu tỷ lệ hiệu năng trên giá thành ấn tượng nhất, sẵn sàng đáp ứng liền mạch mọi nhu cầu khắt khe từ công việc đến giải trí.

iPhone 16 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 22 - 28 triệu đồng

Mở đầu danh sách là chiếc máy cao cấp vừa có nhịp hạ nhiệt rõ rệt ngay khi người đàn em thế hệ 18 xuất hiện, nhưng vẫn nghiễm nhiên sở hữu những công nghệ tối tân hàng đầu của Apple. Điểm thu hút bậc nhất của thiết bị này vẫn nằm ở nút Camera Control mang lại trải nghiệm nhiếp ảnh đậm chất chuyên nghiệp, kết hợp cùng không gian hiển thị có viền siêu mỏng và sức mạnh vô song từ con chip A18 Pro. Nền tảng cấu hình này dư sức xử lý mượt mà mọi thuật toán AI phức tạp nhất mà không gặp bất kỳ trở ngại nào trong nhiều năm tới.

Quyết định lựa chọn máy lướt hoặc hàng cũ 99% ở thời điểm này với mức giá dao động khoảng 22 đến 28 triệu đồng tùy thuộc vào tình trạng vật lý và dung lượng bộ nhớ sẽ giúp người dùng tối ưu hóa ngân sách một cách xuất sắc so với việc đập hộp máy mới. Đây được xem là khoản đầu tư vô cùng sắc bén cho những ai đam mê công nghệ hiện đại, khát khao trải nghiệm sức mạnh trí tuệ nhân tạo thế hệ mới nhưng vẫn giữ được sự tính toán thực dụng trong chi tiêu cá nhân.

iPhone 15 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 18,9 - 24 triệu đồng

Giới chuyên môn vẫn luôn đánh giá đây là thiết bị mang tính bản lề và toàn diện bậc nhất mà Apple từng kiến tạo, đặc biệt là nhờ cú lột xác ngoạn mục về mặt thiết kế với khung viền Titanium siêu bền nhẹ cùng cổng sạc Type-C đa dụng. Sức mạnh nội tại của con chip A17 Pro bên trong vẫn cho thấy sự dư dả đáng kinh ngạc, sẵn sàng đáp ứng trọn vẹn và liền mạch mọi yêu cầu từ hệ sinh thái Apple Intelligence. Đi cùng với đó là cụm camera hỗ trợ zoom quang học 5x cực kỳ sắc nét, mang đến những khung hình chất lượng cao bất chấp khoảng cách vật lý.

Hiện tại, khi mức giá của dòng máy này đã bước vào giai đoạn ổn định và giảm sâu xuống mốc 18,9 đến 24 triệu đồng, sức hút của nó lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Thiết bị vươn lên trở thành sự lựa chọn an toàn, hoàn hảo và xứng đáng đến từng đồng cho đại đa số người dùng mong muốn sở hữu một cỗ máy làm việc kiêm giải trí bền bỉ. Mức chi phí bỏ ra hoàn toàn tương xứng với những giá trị cốt lõi mà máy mang lại, đảm bảo sự mượt mà trong ít nhất ba đến bốn năm sử dụng tiếp theo.

iPhone 14 Pro Max cũ

Giá tham khảo: 13,9 - 17,4 triệu đồng

Đối với tệp khách hàng khát khao được trải nghiệm phong cách thiết kế Dynamic Island mang tính biểu tượng nhưng lại mong muốn tối ưu hóa nguồn ngân sách ở mức tối đa, đây chắc chắn là chân ái không thể bỏ qua. Chiếc máy này tiếp tục chinh phục người dùng bằng màn hình ProMotion 120Hz mượt mà cùng chất lượng hiển thị xuất sắc, luôn giữ được sự rực rỡ và sống động ngay cả dưới điều kiện ánh sáng ngoài trời gay gắt. Sức mạnh tổng thể của con chip A16 Bionic ở thời điểm hiện tại vẫn là một thế lực đáng gờm trong thế giới smartphone, sẵn sàng gánh vác các tựa game đồ họa nặng nhất mà không hề tỏ ra đuối sức.

Cơn bão giảm giá từ sự kiện ra mắt thế hệ mới đã đẩy mức giá đồ cũ của dòng máy này xuống một cột mốc cực kỳ hấp dẫn, chỉ còn dao động loanh quanh từ 13,9 đến 17,4 triệu đồng. Con số này chính thức biến nó trở thành chiếc điện thoại Pro Max mang tính quốc dân, cực kỳ dễ dàng tiếp cận cho những người dùng đam mê không gian hiển thị rộng lớn và thiết kế thời thượng. Sự cân bằng tuyệt vời giữa giá thành và hiệu năng biến đây thành món hời thực sự cho những ai ưu tiên sự thiết thực nhưng không muốn thỏa hiệp về mặt đẳng cấp.