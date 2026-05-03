HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

iPhone 18 Pro Max lộ mức giá khó tin

Khả Văn |

Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max được dự đoán đi ngược xu hướng thị trường.

Trong bối cảnh chi phí bộ nhớ tăng cao khiến nhiều smartphone Android buộc phải điều chỉnh giá, một báo cáo mới cho biết Apple có thể đi ngược xu hướng khi giữ mức giá “cạnh tranh mạnh” cho dòng iPhone 18 Pro ra mắt vào mùa thu năm nay.

Nhu cầu liên quan đến AI đang đẩy chi phí bộ nhớ tăng vọt do nguồn cung hạn chế, khiến không ít nhà sản xuất Android phải tăng giá thiết bị. Các chuyên gia cũng dự báo thị trường Android có thể thu hẹp trong năm nay, khi một số dòng smartphone giá rẻ không còn được sản xuất do áp lực chi phí.

Trong bối cảnh đó, chiến lược của Apple đối với dòng iPhone 18 đang thu hút sự chú ý.

Giá iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max được dự đoán đi ngược xu hướng thị trường. (Ảnh minh hoạ)

Dự kiến vào mùa thu năm nay, Apple sẽ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max cùng một mẫu hoàn toàn mới mang tên iPhone Ultra. Phiên bản Ultra nhiều khả năng sẽ có mức giá cao, trong khi các dự đoán dành cho dòng Pro lại mang màu sắc tích cực hơn.

Theo nhà phân tích Jeff Pu, trong một báo cáo nghiên cứu được 9to5Mac tiếp cận, Apple sẽ áp dụng chiến lược “định giá cạnh tranh mạnh” cho iPhone 18 Pro và Pro Max, ít nhất là với các phiên bản dung lượng cơ bản.

Thông tin này cũng phù hợp với những dự báo trước đó từ Ming-Chi Kuo, cho rằng Apple muốn giữ nguyên giá khởi điểm so với thế hệ trước.

Nếu điều này trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro và Pro Max sẽ tiếp tục có giá lần lượt từ 1.099 USD và 1.199 USD (tương đương 29 triệu và 31,6 triệu đồng).

Tuy nhiên, Apple có thể sẽ điều chỉnh tăng giá ở các phiên bản dung lượng cao hơn. Cách tiếp cận này giúp hãng hạn chế ảnh hưởng đến biên lợi nhuận, đồng thời vẫn duy trì mức giá dễ tiếp cận cho phiên bản tiêu chuẩn.

Chiến lược này cũng có thể giúp iPhone tiếp tục mở rộng thị phần trước Android, xu hướng đã bắt đầu xuất hiện từ những tháng đầu năm nay.

Tags

iPhone 18 Pro Max

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

Choáng ngợp cảnh 'khó tin' ở công trường cầu 1.800 tỷ đồng, thay thế cây cầu hơn 100 năm tuổi ở Hà Nội

01:28
Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

Camera cây xăng ghi lại gì tại thời điểm xe ô tô bốc cháy ngùn ngụt khiến 2 người tử vong?

00:58
Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

Con đường đắt đỏ bậc nhất hành tinh ở Hà Nội đã 'lột xác' thế nào sau nhiều năm chậm trễ?

01:13
Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

01:18
Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

Tổ hợp dự án hơn 3.600 tỷ đồng gấp rút thi công, chỉ ít tháng nữa người dân Hà Nội sẽ đón tin vui?

01:41
Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

Ra mắt xe máy điện đi gần 300 km/sạc, giá thấp hơn cả Honda Lead

01:28
Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

Chính thức: Thông xe công trình cấp đặc biệt - cầu vượt cửa biển nghìn tỷ dài nhất miền Trung

01:23
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại