iPhone 18 Pro Max lộ diện camera mới, có nhiều khác biệt

Apple được cho là dành riêng cho iPhone 18 Pro Max một nâng cấp chưa từng xuất hiện trên iPhone.

Apple được cho là sẽ tạo thêm khác biệt giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max bằng một nâng cấp camera đáng chú ý. Theo nguồn tin rò rỉ, chỉ phiên bản Pro Max có thể được trang bị ống kính khẩu độ biến thiên.

Thông tin này được leaker Ice Universe chia sẻ trên Weibo. Theo đó, iPhone 18 Pro Max sẽ là mẫu duy nhất trong dòng sản phẩm mới của Apple sở hữu camera khẩu độ biến thiên, trong khi iPhone 18 Pro không có tính năng này.

Trước đó, nhiều nguồn tin từ năm 2024 cho rằng Apple đang phát triển camera khẩu độ biến thiên cho thế hệ iPhone 18 Pro. Tuy nhiên, các thông tin ban đầu chưa cho thấy sự khác biệt giữa hai phiên bản Pro và Pro Max.

iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu một thay đổi trên camera mà người dùng bản Pro có thể không nhận được. (Ảnh minh hoạ: Geeky Gadgets)

Nếu tin rò rỉ mới chính xác, Apple có thể sử dụng hệ thống camera này như một trong những yếu tố để phân biệt phiên bản màn hình lớn với iPhone 18 Pro.

Camera có khẩu độ thay đổi

Khẩu độ biến thiên được xem là một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên camera iPhone trong nhiều năm qua. Đây cũng sẽ là lần đầu Apple đưa công nghệ này lên smartphone của hãng.

Thông tin về camera khẩu độ biến thiên trên iPhone 18 Pro Max từng xuất hiện vào tháng 6, sau khi một số tài liệu nội bộ của Tata Electronics, đối tác trong chuỗi cung ứng của Apple, bị rò rỉ. Tài liệu đề cập cảm biến Sony IMX905 mới, được cho là hỗ trợ khẩu độ biến thiên.

Các tài liệu này không đề cập iPhone 18 Pro, do đó chưa thể xác định liệu mẫu máy nhỏ hơn không được trang bị tính năng này hay thông tin về camera của thiết bị đơn giản không xuất hiện trong phần tài liệu bị lộ.

Từ iPhone 14 Pro đến iPhone 17 Pro, camera chính của Apple sử dụng khẩu độ cố định f/1.78. Điều này đồng nghĩa ống kính luôn hoạt động ở cùng một mức khẩu độ khi chụp ảnh.

Với khẩu độ biến thiên, hệ thống camera có thể thay đổi độ mở của ống kính tùy theo điều kiện chụp. Về lý thuyết, người dùng sẽ có thêm khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh, chẳng hạn giữ chủ thể sắc nét hơn hoặc tạo hiệu ứng làm mờ hậu cảnh rõ hơn.

Tuy nhiên, cách Apple triển khai tính năng này vẫn chưa rõ. Hệ thống có thể cho phép người dùng điều chỉnh khẩu độ thủ công tương tự máy ảnh DSLR, hoặc tự động lựa chọn mức khẩu độ phù hợp dựa trên bối cảnh chụp.

iPhone 18 Pro Max tiếp tục khác biệt

Nếu thông tin rò rỉ trở thành hiện thực, iPhone 18 Pro Max sẽ có thêm một lợi thế phần cứng so với iPhone 18 Pro, thay vì chỉ khác biệt ở kích thước màn hình và pin.

Các tin đồn hiện tại cho rằng iPhone 18 Pro Max sẽ lớn và nặng hơn thế hệ trước. Ngoài màn hình, dung lượng pin và hệ thống camera khẩu độ biến thiên, hai phiên bản được cho là vẫn chia sẻ phần lớn cấu hình.

Apple dự kiến giới thiệu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào tháng 9, cùng thời điểm ra mắt mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng, thường được gọi là iPhone Ultra.

Dù vậy, thông tin về camera khẩu độ biến thiên hiện vẫn chỉ dừng ở mức rò rỉ. Apple chưa xác nhận tính năng này cũng như việc nó có được dành riêng cho iPhone 18 Pro Max hay không.