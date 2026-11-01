iPhone 18 Pro Max giảm giá

Sau hơn 6 tuần lên kệ tại Việt Nam, iPhone 18 Pro Max chính hãng vẫn được các chuỗi bán lẻ lớn giữ nguyên giá niêm yết, khởi điểm 41,99 triệu đồng. Tuy nhiên tại 1 số cửa hàng, mẫu điện thoại mới của Apple đã có mức giảm đầu tiên.

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được Apple giới thiệu rạng sáng 10/9/2026 (giờ Việt Nam) và mở bán tại Việt Nam từ ngày 18/9/2026. Theo khảo sát đến cuối tháng 10/2026, giá iPhone 18 Pro Max tại các chuỗi bán lẻ lớn vẫn ở mức niêm yết ban đầu.

Cụ thể, mức chênh lệch giữa iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max vào khoảng 3 triệu đồng ở mỗi mức dung lượng. Bảng giá iPhone 18 Pro Max chính hãng hiện như sau:

- 256GB: 41.990.000 đồng

- 512GB: 48.490.000 đồng

- 1TB: 61.490.000 đồng

- 2TB: 80.990.000 đồng

Giá niêm yết phía Apple tại Việt Nam cũng tương tự, cao hơn chỉ khoảng 9.000 đồng mỗi phiên bản, lần lượt 41.999.000 đồng, 48.499.000 đồng, 61.499.000 đồng và 80.999.000 đồng. Máy có 4 màu: Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

Tuy nhiên, iPhone 18 Pro Max tại một số cửa hàng nhỏ đã hạ giá nhẹ. Một hệ thống bán lẻ niêm yết bản 256GB từ 41.490.000 đồng, 512GB từ 47.990.000 đồng và 1TB từ 60.490.000 đồng, tức thấp hơn khoảng 500.000 đồng so với giá chung.

Mức chênh lớn hơn nằm ở hàng đã kích hoạt bảo hành trực tuyến (Active online). Tại một cửa hàng, bản 256GB màu Đen kích hoạt trực tuyến có giá 39.799.000 đồng, các màu Bạc, Đỏ Burgundy và Băng Thanh dao động từ 41.399.000 đến 41.799.000 đồng. Như vậy, người mua có thể tiết kiệm khoảng 2,2 triệu đồng nhưng phải chấp nhận máy đã bị kích hoạt, thời gian bảo hành tính từ ngày kích hoạt.

Ngoài ra, các chuỗi bán lẻ tập trung vào ưu đãi gián tiếp thay vì giảm thẳng giá máy. Chương trình thu cũ đổi mới được trợ giá đến 5.000.000 đồng tùy phiên bản và tình trạng máy, kèm trả góp 0%.

Trái với bản Pro Max, iPhone 18 Pro đã giảm sớm hơn. Đầu tháng 10/2026, iPhone 18 Pro được giảm khoảng 500.000 đồng so với giá niêm yết, bản 256GB còn khoảng 38,5 triệu đồng. Mức giảm chủ yếu rơi vào iPhone 18 Pro trong khi Pro Max vẫn giữ giá niêm yết, phản ánh nhu cầu với bản Pro Max cao hơn.

Nguồn hàng cũng là yếu tố giữ giá. Khảo sát ngày 10/10/2026 cho thấy phần lớn hệ thống vẫn khan hàng iPhone 18 Pro Max 256GB và 512GB ở các màu đỏ burgundy, băng thanh và bạc.

Tại Trung Quốc, Apple lần đầu đưa dòng máy mới vào chương trình khuyến mãi. Từ ngày 20/10/2026, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được áp dụng phiếu giảm 300 nhân dân tệ (khoảng 1,16 triệu đồng) trên cửa hàng chính thức của Apple tại một sàn thương mại điện tử, nhân dịp 11/11.

Diễn biến này đi kèm thông tin từ chuỗi cung ứng. Nikkei Asia đưa tin Apple đã yêu cầu một số nhà cung ứng cắt giảm sản lượng linh kiện cho hai mẫu Pro, nguyên nhân được cho là chi phí chip nhớ tăng buộc hãng tăng giá bán, kéo theo doanh số sụt giảm. Một lãnh đạo nhà cung ứng cho biết đơn hàng từ Apple trong tháng 10 giảm 15-20% với cả hai mẫu máy cao cấp. Đây là thông tin từ nguồn tin chuỗi cung ứng, Apple chưa xác nhận.

Mốc khuyến mãi gần nhất là ngày 11/11/2026 và Black Friday. Tuy nhiên, việc các chuỗi bán lẻ tại Việt Nam có giảm giá iPhone 18 Pro Max trong các dịp này hay không hiện chưa có thông tin xác nhận.

Với người dùng muốn tiết kiệm, iPhone 17 Pro Max là lựa chọn đáng cân nhắc. Bản 256GB chính hãng có giá 33,89 triệu đồng, rẻ hơn iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng 8,1 triệu đồng.