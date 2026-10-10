iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm giá, iPhone 17 Pro Max rẻ hơn tới 8 triệu đồng

Theo ghi nhận iPhone 18 Pro Max bắt đầu giảm nhẹ tại nhiều đại lý, nối tiếp đợt hạ giá của iPhone 18 Pro đầu tháng. iPhone 17 Pro Max tiếp tục giữ mức giá thấp, chênh với thế hệ mới khoảng 8 triệu đồng.

iPhone 18 Pro Max lần đầu hạ nhiệt

Sau khi iPhone 18 Pro hạ giá từ đầu tháng 10, nhiều đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu điều chỉnh giảm nhẹ giá bán iPhone 18 Pro Max. Theo ghi nhận, hiện phiên bản 256GB có giá 41,99 triệu đồng, chỉ cao hơn iPhone 18 Pro cùng dung lượng 3 triệu đồng. Ở phân khúc cao nhất, iPhone Duo vẫn là mẫu iPhone đắt nhất đang bán chính hãng, với bản 2TB vượt mốc 100 triệu đồng.

iPhone 18 Pro Max

- 256GB: 41.990.000 đồng - 512GB: 48.490.000 đồng - 1TB: 61.490.000 đồng - 2TB: 80.990.000 đồng

iPhone 18 Pro

- 256GB: 38.990.000 đồng - 512GB: 45.490.000 đồng - 1TB: 58.490.000 đồng - 2TB: 79.990.000 đồng

iPhone 17 Pro Max rẻ hơn thế hệ mới khoảng 8 triệu đồng

Trong khi dòng iPhone 18 mới bắt đầu giảm, iPhone 17 Pro Max chính hãng (mã ZP/A) tiếp tục duy trì mức giá thấp như đang xả hàng. Bản 256GB hiện có giá 33,89 triệu đồng, rẻ hơn iPhone 18 Pro Max cùng dung lượng 8,1 triệu đồng. Với người dùng không quá đặt nặng việc sở hữu iPhone mới nhất, đây là lựa chọn đáng cân nhắc vì cấu hình vẫn không thua kém thế hệ kế nhiệm quá nhiều.

Điểm đáng chú ý trong dòng iPhone 17 là iPhone Air bản 256GB hiện có giá 22,39 triệu đồng, thấp hơn khoảng 900.000 đồng so với iPhone 17 tiêu chuẩn cùng dung lượng. Còn iPhone 17e là mẫu rẻ nhất của thế hệ này, khởi điểm từ 16,79 triệu đồng.

iPhone 17 Pro Max

- 256GB: 33.890.000 đồng - 512GB: 40.690.000 đồng - 1TB: 47.390.000 đồng - 2TB: 59.690.000 đồng

iPhone 17 Pro

- 256GB: 30.890.000 đồng - 512GB: 37.790.000 đồng - 1TB: 43.290.000 đồng

iPhone Air

- 256GB: 22.390.000 đồng - 512GB: 28.790.000 đồng - 1TB: 33.290.000 đồng

iPhone 17

- 256GB: 23.290.000 đồng - 512GB: 29.590.000 đồng

iPhone 17e

- 256GB: 16.790.000 đồng - 512GB: 22.890.000 đồng

iPhone 16, iPhone 15 còn chủ yếu bản tiêu chuẩn và Plus

Ở các thế hệ cũ hơn, iPhone 15 và iPhone 16 hiện chủ yếu còn bản tiêu chuẩn cùng một số lựa chọn Plus cho người thích màn hình lớn. iPhone 16e có giá khởi điểm 14,59 triệu đồng, trong khi iPhone 15 Plus 128GB ở mức 18,59 triệu đồng. Đáng lưu ý, iPhone 16 Plus 128GB hiện có giá 24,19 triệu đồng, cao hơn cả iPhone 17 bản 256GB, nên người mua cần so sánh kỹ trước khi chọn.

iPhone 16 Plus

- 128GB: 24.190.000 đồng - 256GB: 26.690.000 đồng - 512GB: 30.290.000 đồng

iPhone 16

- 128GB: 19.590.000 đồng - 256GB: 22.490.000 đồng

iPhone 16e

- 128GB: 14.590.000 đồng - 256GB: 18.390.000 đồng - 512GB: 24.890.000 đồng

iPhone 15 Plus

- 128GB: 18.590.000 đồng - 256GB: 21.090.000 đồng

iPhone 15

- 128GB: 17.290.000 đồng - 256GB: 18.690.000 đồng

iPhone 14 vẫn là mẫu iPhone chính hãng rẻ nhất

iPhone 14 hiện chỉ còn bản tiêu chuẩn nhưng vẫn là chiếc iPhone chính hãng có giá thấp nhất trên thị trường, từ 13,39 triệu đồng. Dù đã ra mắt nhiều năm, máy vẫn có giá trị sử dụng tốt khi iOS 27 vẫn hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên, đồng nghĩa iPhone 14 nhiều khả năng còn được cập nhật phần mềm thêm 2-3 năm nữa.

iPhone 14

- 128GB: 13.390.000 đồng - 256GB: 14.290.000 đồng

Nhìn chung, thị trường iPhone chính hãng tại Việt Nam hiện trải rộng từ iPhone 14 đến iPhone 18, càng về các đời mới càng có nhiều phiên bản để lựa chọn. iPhone 18 Pro và Pro Max vẫn dẫn đầu về công nghệ nhưng giá còn cao, trong khi iPhone 17 Pro Max đang là điểm cân bằng tốt giữa hiệu năng và chi phí ở thời điểm này.