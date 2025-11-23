iPhone 17e và iPad Gen 12 dự kiến ra mắt đầu 2026 cùng MacBook giá rẻ dùng chip điện thoại kèm RAM 8GB

iPhone 17e có ba thay đổi quan trọng so với 16e

Theo MacRumors trích dẫn báo cáo của Jeff Pu, Apple dự kiến ra mắt iPhone 17e vào mùa xuân 2026 để thay thế iPhone 16e. Mẫu máy mới được cho là có ba nâng cấp chính: camera trước 18 MP hỗ trợ Center Stage giống bản iPhone 17 tiêu chuẩn, chip Apple A19 và modem C1.

Pu không đề cập đến các thay đổi về thiết kế hay màn hình, và lịch ra mắt cụ thể vẫn chưa được Apple ấn định.

iPad Gen 12 dùng chip A18, MacBook giá rẻ có thể dùng A18 Pro

Bên cạnh iPhone 17e, báo cáo cho biết iPad Gen 12 cũng sẽ được giới thiệu trong cùng giai đoạn. Apple dự kiến phân biệt thế hệ này bằng việc dùng chip A18 thay cho A16 Bionic trên iPad Gen 11.

Thiết bị đáng chú ý nhất là mẫu MacBook giá rẻ đã được đồn đoán lâu nay. Pu cho rằng máy có thể dùng chip A18 Pro và sở hữu nhiều tùy chọn màu hơn các dòng MacBook thông thường, bao gồm cả hai màu hồng và vàng.

Để đạt mức giá dự kiến từ 699 USD đến 899 USD, Apple được cho là sẽ cắt giảm cấu hình và phần cứng. Mẫu MacBook này có thể chỉ trang bị 8 GB RAM ngay từ bản tiêu chuẩn, dùng thiết kế hoặc linh kiện màn hình cũ và chỉ có một cổng USB C.

MacBook Air M5 vẫn có thể ra mắt đúng chu kỳ

Jeff Pu không nhắc đến MacBook Air trong báo cáo mới, nhưng điều đó không đồng nghĩa dòng Air bị trì hoãn. Trong hai năm gần đây, Apple đều giới thiệu các phiên bản 13 inch và 15 inch MacBook Air ngay trước mùa xuân ở Bắc bán cầu.

Do đó, không loại trừ khả năng MacBook Air M5 vẫn sẽ xuất hiện vào tháng 3 năm 2026, sau đó đến lượt MacBook giá rẻ, iPad Gen 12 và iPhone 17e trong cùng giai đoạn mùa xuân.