iPhone 17 Series: Điểm nhấn đột phá trong thiết kế định hình siêu phẩm tương lai

Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào iPhone 17 series với những thay đổi ngoạn mục về thiết kế, vật liệu và trải nghiệm người dùng, hứa hẹn sẽ một lần nữa tái định nghĩa chuẩn mực của một chiếc smartphone cao cấp.

iPhone 17 - Vẻ đẹp bền bỉ, trải nghiệm ProMotion đỉnh cao

iPhone 17 tiêu chuẩn nay sở hữu màn hình lớn hơn 6.3 inch với viền mỏng hơn đáng kể, tối ưu hóa không gian hiển thị. Đặc biệt, công nghệ ProMotion với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz lần đầu tiên xuất hiện trên dòng iPhone tiêu chuẩn, mang lại trải nghiệm cuộn lướt siêu mượt mà và tiết kiệm năng lượng hiệu quả. Màn hình còn gây ấn tượng với độ sáng ngoài trời tối đa đạt 3000 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thế hệ mới ra mắt với 5 tùy chọn màu sắc tuyệt đẹp, bao gồm Lavender (Tím Oải hương), Mist Blue (Xanh Lam khói), Black (Đen), White (Trắng), và Sage (Xanh Lá xô thơm).

Apple tiếp tục nâng cấp độ bền với lớp kính Ceramic Shield 2, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần thế hệ trước. Màn hình còn được phủ một lớp chống phản chiếu 7 lớp, giúp giảm đáng kể hiện tượng lóa và mang lại trải nghiệm nhìn thoải mái hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

iPhone 17 có dung lượng lưu trữ 256GB và 512GB.

iPhone Air: Đỉnh cao của thiết kế siêu mỏng nhẹ

iPhone Air thiết lập một chuẩn mực mới về độ mỏng khi chỉ dày 5.6 mm, trở thành chiếc iPhone mỏng nhất từng được Apple giới thiệu. Thiết bị được chế tác từ titan cấp độ 5, tiêu chuẩn ngành hàng không vũ trụ, mang đến cảm giác vừa nhẹ nhàng vừa bền bỉ, cùng bề mặt bóng gương tinh tế, sang trọng.

Điểm nhấn nổi bật là lần đầu tiên lớp kính siêu bền Ceramic Shield xuất hiện ở cả mặt trước lẫn mặt sau, giúp mặt lưng tăng khả năng chống nứt vỡ lên gấp 4 lần, trong khi Ceramic Shield 2 bảo vệ màn hình 6.5 inch với khả năng chống trầy xước vượt trội gấp 3 lần.

iPhone Air có nhiều lựa chọn màu sắc thời thượng: Đen Không Gian (Space Black), Trắng Mây (Cloud White), Vàng Nhạt (Light Gold), Xanh Da Trời (Sky Blue) cùng các phiên bản dung lượng: iPhone Air 256GB, 512GB, 1TB.

iPhone 17 Pro và 17 Pro Max - Thiết kế Unibody và vật liệu đột phá

Đây chính là nơi Apple thể hiện sự đột phá mạnh mẽ. iPhone 17 Pro và Pro Max được chế tác từ một khung nhôm nguyên khối (unibody) cấp hàng không vũ trụ, thay thế cho vật liệu titan trước đây. Vật liệu mới này có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn 20 lần, kết hợp với buồng hơi tản nhiệt (vapor chamber) được thiết kế riêng, giúp máy duy trì hiệu năng đỉnh cao tốt hơn đến 40% so với thế hệ tiền nhiệm.

Thiết kế mới mang đến 3 màu sắc sang trọng và mạnh mẽ: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh đậm) và Cosmic Orange (Cam Vũ trụ) đầy táo bạo.

iPhone 17 Pro có các tùy chọn 256GB, 512GB, 1TB. Trong khi đó, iPhone 17 Pro Max lần đầu tiên có phiên bản dung lượng lưu trữ lên đến 2TB, đáp ứng mọi nhu cầu của các nhà sáng tạo nội dung chuyên nghiệp.

