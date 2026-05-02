iPhone 17 sau 1 tuần trải nghiệm: Hãy quên bản Pro đi!

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn với sự ra mắt của iPhone 17. Sau một tuần trực tiếp trải nghiệm, có thể khẳng định rằng iPhone 17 đã có một bước tiến vượt bậc, xóa nhòa khoảng cách với dòng cao cấp và trở thành sự lựa chọn thông minh nhất cho đại đa số người dùng.

Màn hình ProMotion 120Hz và Always-On Display trên iPhone 17

Điểm sáng giá nhất của iPhone 17 trong chính là không gian hiển thị. Apple cuối cùng đã loại bỏ tần số quét 60Hz cũ kỹ để trang bị cho iPhone 17 màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Màn hình của iPhone 17 sở hữu độ sáng tối đa lên tới 3.000 nits khi dùng ngoài trời và 1.000 nits trong nhà, hoàn toàn giống hệt với phiên bản Pro.

Nhờ khả năng hạ tần số quét xuống mức 1Hz, tính năng màn hình luôn bật (Always-On Display) đã chính thức xuất hiện trên iPhone 17. Bên cạnh đó, mặt kính Ceramic Shield 2 kết hợp cùng lớp phủ chống chói mới giúp màn hình iPhone 17 hiển thị sâu hơn và cực kỳ rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt.

Thiết kế iPhone 17 tối giản và cảm giác cầm nắm thoải mái

Về mặt ngoại hình, iPhone 17 có thiết kế khá tương đồng với thế hệ tiền nhiệm nhưng dài hơn một chút và nặng 177g. Dù tăng thêm 7g, iPhone 17 vẫn nhẹ và mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn rất nhiều so với trọng lượng 206g của phiên bản 17 Pro. Thay vì những gam màu rực rỡ, Apple đã ưu tiên cho iPhone 17 bộ sưu tập màu sắc nhã nhặn và tối giản hơn bao gồm: đen, trắng, tím oải hương, xanh dương và xanh ngọc.

Hệ thống camera iPhone 17 được nâng cấp toàn diện

Hệ thống camera trên iPhone 17 cũng nhận được những nâng cấp khiến phiên bản Pro phải dè chừng. Trong khi camera chính vẫn giữ nguyên độ phân giải 48MP, thì camera góc siêu rộng (ultrawide) của iPhone 17 đã được nâng cấp mạnh mẽ từ 12MP lên 48MP với khẩu độ f/2.2, mang lại chất lượng tương đương dòng Pro.

Đặc biệt, camera trước của iPhone 17 gây ấn tượng mạnh với cảm biến 18MP hình vuông độc đáo. Thiết kế này cho phép người dùng iPhone 17 quay video và chụp ảnh ở cả định dạng dọc và ngang mà không cần xoay điện thoại. Thêm vào đó, tính năng Center Stage bằng AI cũng được iPhone 17 hỗ trợ để tự động căn chỉnh chủ thể luôn ở giữa khung hình.

Ảnh: thegioididong.com

Sức mạnh "quái vật" từ vi xử lý A19 trên iPhone 17

Được tiếp sức mạnh bởi con chip A19, hiệu năng của iPhone 17 thực sự đáng kinh ngạc. Kết quả chấm điểm CPU cho thấy vi xử lý của iPhone 17 thậm chí còn vượt trội hơn 10% đến 15% so với chip A18 Pro. Hiệu suất đồ họa (GPU) trên iPhone 17 cũng chứng kiến mức tăng vọt 40%, giúp máy xử lý mượt mà các tựa game AAA nặng ký ở tần số quét 120Hz mà không hề gặp hiện tượng giật khung hình.

Hệ thống kết nối của iPhone 17 cũng được đẩy lên một tầm cao mới nhờ bộ vi xử lý mạng N1, hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và chuẩn Thread, đảm bảo tốc độ truyền tải nhanh chóng và ổn định trong tương lai.

Thời lượng pin và giá trị vượt trội của iPhone 17

Theo công bố, iPhone 17 có thể phát video lên đến 30 giờ, nhiều hơn 8 giờ so với thế hệ 16. Trong sử dụng thực tế, iPhone 17 hoàn toàn trụ vững trọn vẹn một ngày với cường độ làm việc và giải trí cao. Khả năng sạc của iPhone 17 cũng cực kỳ ấn tượng khi có thể nạp từ 0% lên 70% chỉ trong khoảng nửa giờ.

Giá trị lớn nhất khiến iPhone 17 đánh bại bản Pro chính là sự định giá. Dù khởi điểm ở mức 799 USD, nhưng dung lượng lưu trữ mặc định của iPhone 17 đã được nâng cấp lên 256GB thay vì 128GB. Rẻ hơn bản Pro tới 300 USD nhưng sở hữu hàng loạt công nghệ hàng đầu, iPhone 17 chắc chắn là bản nâng cấp hoàn hảo nhất, đặc biệt đối với những ai đang sử dụng các dòng máy cũ như iPhone 13.

