iPhone 17 Pro: Điểm nhấn siêu phẩm với loạt nâng cấp đột phá

Vượt qua mọi giới hạn, Apple đã định nghĩa lại chuẩn mực của một chiếc smartphone chuyên nghiệp với những cải tiến toàn diện từ thiết kế, hiệu năng cho đến khả năng nhiếp ảnh, hứa hẹn mang đến một trải nghiệm vượt trội chưa từng có.

Thiết kế Unibody và hiệu năng tản nhiệt vượt trội

Khung nhôm nguyên khối – Cuộc cách mạng về vật liệu

Thay vì titan, Apple công bố rằng hãng đã sử dụng một hợp kim nhôm cấp hàng không vũ trụ độc quyền khi giới thiệu iPhone 17. Vật liệu này không chỉ nhẹ hơn mà còn sở hữu khả năng dẫn nhiệt tốt hơn tới 20 lần so với thế hệ trước. Thiết kế này, kết hợp cùng hệ thống buồng hơi (vapor chamber) được thiết kế riêng, cho phép iPhone 17 Pro duy trì hiệu năng đỉnh cao trong thời gian dài mà không bị quá nhiệt.

Sự thay đổi này mang đến một thiết kế vừa tinh xảo, vừa cứng cáp với ba tùy chọn màu sắc ấn tượng: Silver (Bạc), Deep Blue (Xanh Đậm) và Cosmic Orange (Cam Vũ Trụ) đầy táo bạo.

Ceramic Shield 2 và mặt lưng siêu bền

Độ bền tiếp tục được nâng lên một tầm cao mới. Mặt trước của iPhone 17 Pro được trang bị kính Ceramic Shield 2, cho khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần. Đặc biệt, mặt lưng giờ đây cũng được làm từ Ceramic Shield, giúp chống nứt vỡ tốt hơn 4 lần so với mặt kính của thế hệ tiền nhiệm. Một lớp phủ chống phản chiếu 7 lớp mới cũng giúp giảm độ chói đáng kể, cho trải nghiệm nhìn hoàn hảo dưới mọi điều kiện ánh sáng.

A19 Pro và hiệu năng bền bỉ phá vỡ giới hạn

Trái tim của iPhone 17 Pro là con chip A19 Pro, một con quái vật hiệu năng thực thụ. Nhưng điểm đột phá không chỉ nằm ở tốc độ xử lý, mà còn ở khả năng duy trì hiệu suất bền bỉ. Nhờ hệ thống tản nhiệt hoàn toàn mới, iPhone 17 Pro mang lại hiệu năng duy trì tốt hơn tới 40% so với iPhone 16 Pro.

Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Những trận game đồ họa đỉnh cao sẽ chạy mượt mà ở tốc độ khung hình cao trong nhiều giờ liền, các tác vụ chỉnh sửa video 4K hay xử lý các mô hình AI phức tạp sẽ được hoàn thành nhanh chóng mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Hệ thống camera Pro – Nâng tầm nhiếp ảnh di động

"8 ống kính trong một" với bộ ba camera 48MP Fusion

Lần đầu tiên, cả ba camera sau trên iPhone 17 Pro – camera chính, camera góc siêu rộng và camera tele – đều có độ phân giải 48MP và sử dụng công nghệ Fusion. Đặc biệt, camera tele được nâng cấp vượt bậc với hệ thống lăng kính tetraprism thế hệ mới và cảm biến lớn hơn 56%.

Điều này cho phép iPhone 17 Pro đạt đến khả năng zoom quang học chất lượng cao 4x tại tiêu cự 100mm và zoom 8x đầy ấn tượng tại tiêu cự 200mm – mức zoom xa nhất từ trước đến nay trên iPhone. Kết hợp với zoom kỹ thuật số, máy có thể đạt tới 40x, bắt trọn mọi khoảnh khắc từ xa với độ chi tiết đáng kinh ngạc.

Ở mặt trước là camera Center Stage 18MP hoàn toàn mới, cho phép bạn chụp ảnh selfie góc rộng theo chiều ngang mà không cần xoay điện thoại.

Nâng cấp cho các nhà làm phim chuyên nghiệp

Đối với các nhà sáng tạo nội dung và nhà làm phim chuyên nghiệp, iPhone 17 Pro mang đến những công cụ đẳng cấp Hollywood. Máy hỗ trợ quay video ProRes RAW, định dạng video hàng đầu cho phép tùy chỉnh hậu kỳ linh hoạt nhất. Tính năng Genlock cũng được bổ sung, giúp đồng bộ hóa video từ nhiều máy quay một cách chính xác tuyệt đối.

Thời lượng pin kỷ lục và các tùy chọn lưu trữ

Nhờ thiết kế tối ưu hóa không gian bên trong và hiệu suất của chip A19 Pro, iPhone 17 Pro Max đã đạt được danh hiệu chiếc iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay. Phiên bản chỉ sử dụng eSIM có thể cho thời gian phát video lên đến 39 giờ liên tục, một con số không tưởng.

Để đáp ứng nhu cầu lưu trữ ngày càng cao, Apple đã nâng cấp dung lượng khởi điểm cho toàn bộ dòng sản phẩm.

iPhone 17 Pro: 256GB, 512GB, 1TB

iPhone 17 Pro Max: 256GB, 512GB, 1TB và lần đầu tiên có phiên bản 2TB

