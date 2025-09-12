iPhone 17 Pro có mấy màu? Khác biệt gì so với thế hệ trước

Không chỉ nâng cấp về hiệu năng, Apple còn mang đến những tùy chọn màu sắc tinh tế, tạo dấu ấn riêng cho từng phong cách sử dụng. Bài viết dưới đây sẽ giúp khám phá chi tiết các phiên bản màu của iPhone 17 Pro!

iPhone 17 Pro có những màu nào?

iPhone 17 Pro có 3 tùy chọn màu: Bạc, Xanh đậm và Cam Vũ Trụ. Trong đó, Cam Vũ Trụ là màu mới.

Bạc tiếp tục giữ vị trí quen thuộc, phù hợp với người yêu thích sự tối giản và thanh lịch. Xanh đậm mang đến cảm giác hiện đại, trung tính và dễ kết hợp với nhiều phong cách khác nhau.

Đặc biệt, Xanh đậm được nhiều người dùng lựa chọn nhờ sự sang trọng và thời thượng, gần gũi với tông Blue Titanium từng gây ấn tượng mạnh ở thế hệ trước. Trong khi đó, Cam Vũ Trụ là màu sắc mới mẻ, mang hơi hướng trẻ trung và nổi bật, tạo sự khác biệt.

Mỗi màu đều có nét cuốn hút riêng, nhưng theo xu hướng, Xanh đậm được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp sang trọng. Còn với Cam Vũ Trụ là màu hứa hẹn tạo nên điểm nhấn cá tính cho iPhone 17 Pro.

So sánh màu sắc iPhone 17 Pro với các thế hệ trước

Với thế hệ 17 Pro, người dùng không chỉ quan tâm đến hiệu năng mà còn đặt câu hỏi iPhone 17 Pro có những màu nào khác biệt so với đời trước. Sự xuất hiện của các gam màu mới đã tạo thêm sức hút lớn trên thị trường.

Điểm khác biệt so với iPhone 16 Pro

Ở iPhone 16 Pro, bảng màu gồm các tông Titan Sa mạc, Titan Tự nhiên, Titan Trắng và Titan Đen. Đây là những màu tinh tế nhưng không quá nhiều khác biệt so với iPhone 15 Pro. Chính vì vậy, khi điện thoại iPhone 17 ra mắt, người dùng kỳ vọng nhiều hơn vào sự đổi mới ở màu sắc.

Trong khi iPhone 16 Pro gắn liền với sự sang trọng có phần quen thuộc, iPhone 17 Pro mang đến làn gió mới với những gam màu tươi sáng và cá tính. Qua đó giúp người dùng dễ dàng thể hiện phong cách riêng thay vì chỉ gói gọn trong những tông màu trung tính.

Điểm khác biệt so với iPhone 15 Pro

Theo dữ liệu từ Apple.com, iPhone 17 Pro có ba tùy chọn màu chính thức, trong khi đó, iPhone 15 Pro được ra mắt với bốn màu:Titan Tự nhiên, Titan Xanh, Titan Trắng và Titan Đen.

Như vậy, số lượng màu trên iPhone 17 Pro ít hơn iPhone 15 Pro một màu, đồng thời xuất hiện tùy chọn hoàn toàn mới là Cam. Các màu còn lại trên iPhone 17 Pro cũng khác biệt so với bảng màu Titanium của iPhone 15 Pro.

Điểm khác biệt so với iPhone 14 Pro

Ở thế hệ iPhone 14 Pro, Apple giới thiệu bốn lựa chọn màu gồm Tía Đậm, Gold, Bạc, Đen không gian. Sang iPhone 17 Pro, bảng màu được rút gọn còn ba: Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc.

Điểm giao nhau giữa hai thế hệ là màu Bạc tiếp tục được giữ lại, trong khi ba màu còn lại của iPhone 14 Pro đã được thay thế hoàn toàn bằng hai sắc thái mới là Cam Vũ Trụ và Xanh Đậm.

Điểm khác biệt so với iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro từng có năm màu: Xanh Rừng Thông, Bạc, Vàng, Xanh Dương Sierra và Than Chì. Trong khi đó, iPhone 17 Pro chỉ còn ba: Cam Vũ Trụ, Xanh Đậm và Bạc. Như vậy, chỉ duy nhất màu Bạc được giữ lại, các màu còn lại đều được thay thế bằng bảng màu hoàn toàn mới.

Màu mới trên iPhone 17 Pro có gì đặc biệt?

Điều làm người dùng ấn tượng ở iPhone 17 Pro chính là màu Cam Vũ Trụ và Xanh đậm. Hai tông màu này tạo sự khác biệt so với thế hệ trước.

Ngoài ra, các màu truyền thống vẫn được giữ lại nhưng đã được Apple tinh chỉnh với độ hoàn thiện sang trọng hơn, giúp thiết bị nổi bật. Sự kết hợp giữa màu sắc mới lạ và màu cổ điển khiến iPhone 17 Pro đáp ứng đa dạng sở thích từ người dùng.

Hy vọng với bài viết này, người dùng đã có lời giải đáp cho thắc mắc iPhone 17 Pro có những màu nào. Tùy vào nhu cầu và sở thích, người dùng có thể chọn cho mình một màu sắc đáp ứng đúng kỳ vọng.