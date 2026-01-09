Theo chia sẻ từ leaker Ice Universe, Apple đã bán khoảng 15,57 triệu chiếc iPhone 17 tại thị trường Trung Quốc tính đến ngày 31/12. Con số này cao gấp khoảng 5,5 lần so với dòng flagship đứng thứ hai là Xiaomi 17, và vượt tổng doanh số của toàn bộ các mẫu flagship Trung Quốc khác trong cùng giai đoạn.

Kết quả này cho thấy iPhone 17 đang có màn bứt tốc rất mạnh tại thị trường vốn được xem là “sân nhà” của các thương hiệu Trung Quốc. Trước đó không lâu, nhiều phân tích từng cho rằng Apple sẽ gặp khó tại Trung Quốc do cạnh tranh khốc liệt từ các hãng nội địa và bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, thực tế thị trường đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

Các báo cáo từ Counterpoint Research cũng từng chỉ ra rằng Apple có khả năng kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng khoảng 10% về lượng iPhone xuất xưởng so với năm trước, qua đó nâng thị phần smartphone toàn cầu lên khoảng 19,4% – cao nhất trong số các hãng. Riêng tại Trung Quốc, iPhone từng chiếm tới 25% tổng lượng smartphone bán ra trong tháng 10, một cột mốc mà Apple mới chỉ đạt được một lần trước đó vào năm 2022.

Nếu các ước tính này phản ánh đúng thực tế, Apple có thể đã xuất xưởng gần 255 triệu chiếc iPhone trong năm 2025, so với 231,8 triệu chiếc của năm 2024. Điều này cũng trùng khớp với dự báo trước đó của CEO Tim Cook, khi ông cho biết quý kết thúc vào tháng 12 sẽ là quý có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Apple, đồng thời là quý kỷ lục đối với iPhone.