HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sáng kiến ESG Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

iPhone 17 “cân cả làng” flagship Trung Quốc: Doanh số vượt tổng Xiaomi, Huawei, OPPO cộng lại

Bình Minh |

Bất chấp những lo ngại trước đó về sức ép từ các hãng nội địa, iPhone 17 đang ghi nhận doanh số vượt trội tại Trung Quốc, thậm chí cao hơn tổng lượng bán của nhiều dòng flagship Trung Quốc cộng lại.

Theo chia sẻ từ leaker Ice Universe, Apple đã bán khoảng 15,57 triệu chiếc iPhone 17 tại thị trường Trung Quốc tính đến ngày 31/12. Con số này cao gấp khoảng 5,5 lần so với dòng flagship đứng thứ hai là Xiaomi 17, và vượt tổng doanh số của toàn bộ các mẫu flagship Trung Quốc khác trong cùng giai đoạn.

Kết quả này cho thấy iPhone 17 đang có màn bứt tốc rất mạnh tại thị trường vốn được xem là “sân nhà” của các thương hiệu Trung Quốc. Trước đó không lâu, nhiều phân tích từng cho rằng Apple sẽ gặp khó tại Trung Quốc do cạnh tranh khốc liệt từ các hãng nội địa và bối cảnh địa chính trị. Tuy nhiên, thực tế thị trường đang diễn biến theo chiều hướng ngược lại.

iPhone 17 “cân cả làng” flagship Trung Quốc: Doanh số vượt tổng Xiaomi, Huawei, OPPO cộng lại- Ảnh 1.

Các báo cáo từ Counterpoint Research cũng từng chỉ ra rằng Apple có khả năng kết thúc năm 2025 với mức tăng trưởng khoảng 10% về lượng iPhone xuất xưởng so với năm trước, qua đó nâng thị phần smartphone toàn cầu lên khoảng 19,4% – cao nhất trong số các hãng. Riêng tại Trung Quốc, iPhone từng chiếm tới 25% tổng lượng smartphone bán ra trong tháng 10, một cột mốc mà Apple mới chỉ đạt được một lần trước đó vào năm 2022.

Nếu các ước tính này phản ánh đúng thực tế, Apple có thể đã xuất xưởng gần 255 triệu chiếc iPhone trong năm 2025, so với 231,8 triệu chiếc của năm 2024. Điều này cũng trùng khớp với dự báo trước đó của CEO Tim Cook, khi ông cho biết quý kết thúc vào tháng 12 sẽ là quý có doanh thu cao nhất từ trước đến nay của Apple, đồng thời là quý kỷ lục đối với iPhone.

Nhận cú tát đau điếng từ TQ, Nhật Bản "đâm lại bằng mũi giáo" thâm sâu: "Hết nước thì ta uống không khí thôi"
Tags

iPhone 17

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại