iPhone Air thực sự đáng mua nhất năm nay, cầm trên tay ai cũng thốt lên: "Si mê, khó tin, tuyệt diệu"

Ngôi sao iPhone Air

Dòng iPhone 17 năm nay nhận được nhiều sự khen ngợi khi mang đến những nâng cấp và thiết kế nổi bật sau nhiều năm lặp đi lặp lại.

Dù iPhone 17 phiên bản cơ bản là thiết bị có hiệu năng trên giá thành tốt nhất năm nay, iPhone Air lại là ngôi sao trên sân khấu xét về đột phá thiết kế. Ngoại hình thay đổi có lẽ là điều mà nhiều fan hâm mộ mong chờ, đặc biệt khi phần cứng trên iPhone đã không còn những bước nhảy vọt lớn.

Theo nhiều phóng viên công nghệ có mặt tại sự kiện, chỉ khi trải nghiệm tận tay iPhone Air, người ta mới thực sự thấy được sự hấp dẫn và quyến rũ trước độ mỏng và nhẹ của máy.

Trang CNET mô tả đây là thiết bị “si mê, ám ảnh”. Với iPhone Air trên một tay và iPhone 16 Pro Max trên tay kia, sự khác biệt giữa hai thiết bị rất rõ rệt. Chiếc Air cho cảm giác cầm nắm nhẹ nhàng và mượt mà hơn hẳn so với chiếc Pro Max nặng nề, mặc dù có những điểm trừ về thông số kỹ thuật như camera và pin.

Trong khi đó, trang Tom’s Guide mô tả điện thoại mới của Apple là “khó tin”. Giống như Galaxy S25 Edge của Samsung, đây là điện thoại mà người dùng gần như không cảm thấy gì khi bỏ vào túi quần hoặc túi xách, nhưng vẫn mang lại cảm giác chắc chắn.

Chiếc iPhone Air được mong đợi từ lâu có giá khởi điểm 999 USD (giá ở Việt Nam khoảng 32 triệu). Máy sở hữu khung titan bền bỉ, nhẹ, và lớp kính Ceramic Shield 2 bao phủ cả mặt trước và mặt sau. Màn hình chống phản chiếu và độ sáng tối đa 3.000 nit giúp dễ dàng nhìn rõ màn hình dưới ánh nắng mặt trời.

Chiếc Air có màn hình 6,5 inch rộng rãi, vừa vặn trong lòng bàn tay; không quá nhỏ cũng không quá lớn. Và giống như iPhone 17 tiêu chuẩn, máy có màn hình ProMotion với tần số quét 120Hz. Đây là một thay đổi đáng hoan nghênh, vì trước đây chỉ có dòng điện thoại Pro của Apple mới có màn hình 120Hz.

iPhone Air được trang bị chip A19 Pro, chip N1 của Apple cho Wi-Fi 7 và Bluetooth 6, cùng với phiên bản modem 5G nội bộ C1X nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Ở mặt sau, iPhone Air sở hữu camera fusion 48 megapixel, cho phép chụp ảnh tele 2x. Mặt trước là camera selfie Center Stage 18 megapixel mới của Apple, hoạt động ở cả chế độ ngang và dọc.

Độ mỏng ấn tượng nhưng pin còn là dấu hỏi

Với độ dày 5,6mm, iPhone Air mỏng hơn Galaxy S25 Edge (5,8mm). Tuy nhiên, điện thoại Samsung nhẹ hơn một chút. Sự khác biệt về độ mỏng của cả hai là không quá lớn.

Dù iPhone Air được Apple hứa hẹn có "thời lượng pin cả ngày”, khó có thể mong đợi thời lượng pin tương tự như iPhone 17 và iPhone 17 Pro hoặc Pro Max thông thường.

iPhone Air được đánh giá có thể phát video liên tục trong 27 giờ, ít hơn 3 giờ so với iPhone 17 và 12 giờ so với iPhone 17 Pro Max.

Để so sánh, Galaxy S25 Edge có pin 3.900 mAh. Sau khoảng thời gian ra mắt, điện thoại của Samsung bị phản hồi là có thời lượng pin kém, biến đây trở thành một trong những nhược điểm chính của chiếc điện thoại này.

"Chúng giống như giày Manolo Blahnik vậy", Richard Kramer, nhà phân tích tài chính tại Arete Research, nói về chiếc iPhone Air mới, ví thiết bị mới của Apple như thương hiệu giày dép xa xỉ.

"Đã lâu lắm rồi người ta mới có thể rút điện thoại ra trong một bữa tiệc và thốt lên, 'Ồ. Tuyệt vời!'. Ít nhất là trong một thời gian ngắn, iPhone Air sẽ được tung hô như vậy."

Điện thoại Samsung vừa lên kệ ở Việt Nam, rẻ hơn S25 Ultra đến 10 triệu: Ai cũng chỉ cần một chiếc thế này Đây là mẫu điện thoại vừa vặn, tiết kiệm và phù hợp cho tất cả mọi người, đặc biệt khi xét đến xu hướng điện thoại tăng giá đều qua từng năm trong khi các tính năng mới lại nhỏ giọt.

Việc làm cho iPhone mỏng hơn là nỗ lực mới nhất của Apple nhằm thuyết phục người dùng nâng cấp lên thiết bị mới.

"iPhone Air đang chiếm vị trí trung tâm ngày hôm nay", Nabila Popal, giám đốc nghiên cứu cấp cao tại IDC, cho biết. "Đây cũng là bước đầu tiên trong một cuộc cải tổ thiết kế mang tính chiến lược, mở đường cho một chiếc iPhone màn hình gập có thể ra mắt vào năm sau”.

“Mặc dù có thể không đạt được doanh số bán hàng đại trà, nhưng mục đích của iPhone Air không phải vậy. Máy sẽ thu hút những người dùng coi trọng thiết bị nhẹ hơn và thanh mảnh hơn chức năng, từ đó mở rộng sức hút và nhóm đối tượng người dùng của Apple. Có rất nhiều người tiêu dùng đang háo hức chờ đợi chiếc iPhone Air mới mỏng nhẹ và quyến rũ."

iPhone Air không chỉ là một chiếc điện thoại mỏng nhẹ. Đây là mẫu điện thoại tham vọng của Apple khi hứa hẹn hiệu năng hàng đầu trong một thiết kế và độ bền gần như không tưởng. Nhưng sau cùng, thời lượng pin của iPhone Air sẽ quyết định chiếc điện thoại này thành công hay thất bại.