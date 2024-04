iPhone 16 sẽ được cải thiện dung lượng pin chỉ trừ một phiên bản

Theo thông tin rò rỉ từ Baby Sauce, trong khi các phiên bản iPhone 16 đều có sự thay đổi dung lượng pin so với phiên bản tiền nhiệm. Chi tiết về dung lượng pin của iPhone 16 cũng trùng khớp với số liệu được chia sẻ trước đó trên X bởi tài khoản Majin Bu.

Các số liệu cho thấy, ‌iPhone 16, iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max sẽ có pin lớn hơn so với các phiên bản tương ứng của iPhone 15. Trong khi đó, ‌iPhone 16‌ Plus lại bị giảm dung lượng pin so với iPhone 15 Plus.

Thay đổi về dung lượng pin của dòng iPhone 16 so với thế hệ trước (Nguồn: MacRumors)

Nguyên nhân của sự thay đổi này vẫn chưa được làm rõ. Ngoài sự khác biệt về kích thước, cả iPhone 16 và iPhone 16 Plus đều được cho là sẽ giống hệt nhau về các tính năng. Một khả năng là bằng cách giảm công suất, Apple có thể đang cố gắng tối đa hóa sự khác biệt giữa iPhone 16 Plus và iPhone 16 Pro Max nhằm thúc đẩy khách hàng hướng tới mẫu máy cao cấp nhất của hãng.

Khi iPhone 14 Plus được tung ra để thay thế iPhone 13 mini, phiên bản này đã mang đến người dùng cơ hội sở hữu một thiết bị có màn hình 6,7 inch tương tự iPhone 14 Pro Max mà không phải trả thêm phí. Ngoài ra, iPhone 14 Plus còn có lợi thế về pin dung lượng lớn hơn iPhone 14 Pro Max, cho phép Apple quảng cáo đây là thiết bị này với "thời lượng pin dài nhất" của hãng.

Tuy nhiên, với sự ra đời của dòng iPhone 15, Apple đã tăng dung lượng pin của iPhone 15 Pro Max để biến nó thành viên pin lớn nhất từng được sử dụng trên iPhone.

Theo một tin đồn khác, ‌iPhone 16 Pro‌ Max sẽ có thời lượng pin thậm chí còn lớn hơn 30 giờ (so với 29 giờ của iPhone 15 Pro Max). Không chỉ vậy, cả iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max đều có thể được trang bị màn hình lớn hơn một chút.

Như truyền thống, các phiên bản của iPhone 16 dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu năm nay.

