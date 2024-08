iPhone 16 sẽ có màu tím mới?

Ấn tượng đầu tiên của iPhone 16 là cụm camera với hai ống kính khá to được đặt dọc. Đây được cho là thiết kế sẽ có trên iPhone 16 và iPhone 16 Plus ra mắt vào tháng tới. Sự thay đổi về bố cục của camera sẽ giúp cho người dùng dễ dàng nhận diện iPhone 16 so với các năm trước.