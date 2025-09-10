HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
iPhone 16 Pro và 16 Pro Max bị Apple khai tử chỉ sau 1 năm ra mắt: Có nên mua nữa không?

Minh Anh |

Thông tin mới nhất từ "nhà táo" khiến nhiều người bất ngờ.

Apple "khai tử" iPhone 16 Pro và 16 Pro Max: Liệu sẽ ảnh hưởng gì và có nên mua?

Ngay sau khi iPhone 17 ra mắt, Apple đã bất ngờ ngừng sản xuất và bán hai mẫu iPhone 16 Pro và 16 Pro Max. Dù chỉ được phát hành đúng một năm trước, bộ đôi này từng rất được chú ý với nhiều nâng cấp đáng giá, bao gồm chip A18 Pro mạnh mẽ, ống kính zoom tele 5x lần đầu tiên xuất hiện trên phiên bản Pro thường, và nút Camera Control chuyên dụng.

iPhone 16 Pro và 16 Pro Max ra mắt lần đầu tại sự kiện "Glowtime" vào ngày 9/9/2024 và được bán ra từ 20/9/2024. Việc ngừng bán các mẫu Pro cũ ngay sau khi thế hệ mới ra mắt là một thông lệ quen thuộc của Apple. Hiện tại, dòng sản phẩm iPhone mới của hãng tập trung vào iPhone 17 với giá khởi điểm 24,99 triệu đồng. Trong khi đó, các phiên bản cũ hơn là iPhone 16 và iPhone 16 Plus vẫn tiếp tục được bán, với mức giá lần lượt là 21,99 triệu đồng (giảm 1 triệu đồng so với lúc ra mắt) và 25,99 triệu đồng.

Vậy, việc "khai tử" này ảnh hưởng thế nào đến người dùng, và liệu có nên mua iPhone 16 Pro/Pro Max lúc này?

