iPhone mới nhất của Apple sẽ luôn dẫn đầu danh sách những chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới. Có vẻ như sẽ không điều gì có thể lay chuyển được "chân lý" hiển nhiên này.

Nhưng nếu nhìn vào báo cáo mới nhất của Counterpoint Research về những mẫu điện thoại bán chạy nhất quý 2 năm nay, chúng ta sẽ ngạc nhiên khi thấy một số thiết bị đang nắm giữ tỷ lệ cao bất thường trong danh sách top 10.

Chiếc điện thoại giá 4 triệu của Samsung đe dọa iPhone 15

Khi nhìn vào bảng xếp hạng, cần phải thừa nhận rằng sự hiện diện của iPhone 15 Pro Max ngay sau iPhone 15 đứng vị trí đầu bảng không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng chiếc Galaxy A15 5G giá rẻ (chỉ hơn 4 triệu), ít được biết đến của Samsung đang xếp hạng thứ tư về doanh số bán hàng toàn cầu trong quý 2 năm 2024 - thậm chí là phiên bản Galaxy A15 4G còn xếp số 5 phía sau – chính là điều gây bất ngờ nhất.

Nếu kết hợp thị phần của cả hai phiên bản A15 là 5G và 4G, chúng ta sẽ có con số 3,8%. Con số này có vẻ không lớn trong bức tranh toàn cảnh của ngành công nghiệp di động, nhưng thực tế là ngay cả iPhone 15 dẫn đầu thị trường thực tế cũng chỉ cao hơn một chút với 4,1%.

Khi so sánh với các mẫu khác, tổ hợp Galaxy A15 5G và 4G LTE đều vượt trội hơn cả iPhone 15 Pro Max và iPhone 15 Pro, chưa kể đến iPhone 15 Plus, thiết bị không hề có mặt trong danh sách 10 điện thoại bán chạy nhất thế giới.

Apple một lần nữa chiếm lĩnh toàn bộ bục vinh quang toàn cầu, nhưng mối đe dọa từ phân khúc giá rẻ của Samsung đang rất lớn.

Top 10 điện thoại bán chạy nhất Quý 2 năm 2024 so sánh với năm 2023.

So với Galaxy A14 4G và A14 5G vào thời điểm này năm ngoái, các mẫu giá rẻ mới của Samsung rõ ràng phổ biến hơn. Nhưng đây không hẳn là tin vui cho Samsung, cũng như không phản ánh việc Galaxy A15 5G có cú bứt phá vượt trội.

Đó là vì các thành viên cao cấp hơn của dòng Galaxy A năm nay đang gặp khó khăn. Galaxy A55 đang chứng tỏ ít thành công hơn A54, điều này không tốt cho lợi nhuận chung của nhà sản xuất.

Trong khi đó, Galaxy S24 Ultra cao cấp năm nay dường như chỉ bán chạy ngang bằng (hoặc kém hơn một chút) so với S23 Ultra, đồng thời xếp hạng thấp hơn một bậc so với thiết bị tiền nhiệm do sự tăng trưởng bất ngờ của Redmi 13C 4G cấp thấp.

Dù nhận được nhiều kỳ vọng, S24 Ultra không thể sánh được về mức độ phổ biến của iPhone 15, 15 Pro Max, 15 Pro hay thậm chí là iPhone 14 - mẫu điện thoại vốn còn có doanh số bán kém hơn nhiều so với iPhone 13 trong bảng xếp hạng năm ngoái.

iPhone 15 đang bán chạy nhất ở đâu?

Câu trả lời rất đơn giản, iPhone bán chạy khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng theo một báo cáo riêng của Kantar được công bố mới đây, có một quốc gia lớn mà tất cả các điện thoại thông minh bán chạy nhất thế giới đều bị lu mờ bởi Galaxy A15.

Chúng ta đang nói về Pháp, hiện đang có bức tranh tương phản với tất cả 5 thị trường hàng đầu khác của châu Âu, những nơi mà iPhone 15 với hệ thống camera kép ở mặt sau đang thống trị.

Ngoài Đức, Ý, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh, các mẫu điện thoại không phải dòng Pro và Plus của Apple cũng giành "huy chương vàng" ở Trung Quốc, trong khi Úc thì có đủ các loại iPhone 15.

iPhone 15 Pro Max đứng cao hơn (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng) so với tất cả các điện thoại thông minh khác tại Mỹ, còn phiên bản iPhone 14 lỗi thời đã bất ngờ giành ngôi vương tại Nhật Bản từ tay iPhone 15 và... iPhone SE (2022).

Nhật Bản từ trước đến nay vẫn được đánh giá là thị trường vô cùng dị biệt, khi "Google Pixel" đánh bại cả dòng điện thoại cao cấp Galaxy S của Samsung và dòng Galaxy A cấp thấp để giành danh hiệu "điện thoại thông minh Android bán chạy nhất".

Một tin buồn khác là Android không còn là nền tảng thống trị ở Mỹ nữa, đây chắc chắn là một thông tin đáng thất vọng đối với Samsung, Motorola và tất nhiên là cả Google.

Điều thú vị nữa là Asus đã âm thầm trở thành thương hiệu điện thoại thông minh phổ biến thứ năm tại Mỹ, phần lớn là nhờ vào dòng điện thoại chơi game ROG Phone xa xỉ nhưng bắt mắt.