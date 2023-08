iPhone 14 Pro Max tiếp tục đại hạ giá, thấp nhất từ khi về Việt Nam đến nay

Sau 10 tháng lên kệ, chiếc điện thoại cao cấp đến từ nhà Apple hiện nay tiếp tục được điều chỉnh giá mạnh. Nguyên nhân là bởi, theo những thông tin ro rỉ, có khả năng, dòng iPhone 15 có thể ra mắt trong tháng 9 tới đây.

Trong những ngày đầu tháng 8 này, một số hệ thống phân phối chính hãng của Apple (AAR) tại Việt Nam hạ giá iPhone 14 Pro Max về dưới 26 triệu đồng. Đây là mức giá thấp nhất kể từ khi chiếc điện thoại này lên kệ hồi tháng 10/2022.

Cụ thể, hệ thống Di Động Việt bán bản tiêu chuẩn 128GB với giá từ 25,7 triệu đồng. Trong khi đó, Hoàng Hà Mobile niêm yết ở mức 25,9 triệu đồng.

Một số hệ thống khác như CellphoneS, FPT Shop, Thế Giới Di Động có mức giá đang cao hơn so với các cửa hàng trên. Tại CellphoneS và FPT Shop, giá máy vẫn là 26,4 triệu đồng. Còn ở Thế giới Di động, iPhone 14 Pro Max hiện là 26,7 triệu đồng, chênh một triệu đồng so với AAR có giá thấp nhất.

So với hồi tháng trước, chiếc điện thoại này giảm khoảng 500.000 đồng so với tháng trước. Còn nếu so với thời điểm đầu mở bán, iPhone 14 Pro Max đã giảm đến 8,2 triệu đồng chỉ sau 10 tháng. So với trên Apple Store Online Việt Nam, iPhone 14 Pro Max tại các AAR đang thấp hơn 5 triệu đồng. "Nếu không có biến động bất ngờ, đây có thể là giá đáy của iPhone 14 Pro Max và cuộc đua giá cũng đang có dấu hiệu kết thúc", đại diện Hoàng Hà Mobile nhận định.

Ngoài iPhone 14 Pro Max, các model khác của Apple cũng điều chỉnh giảm 300.000 -500.000 đồng, tùy hệ thống. iPhone 14 bản tiêu chuẩn đang được bán từ 18,5 triệu đồng, còn bản Plus đắt hơn 2,5 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro có giá từ 23,6 triệu đồng.

Liên quan đến iPhone 15, sự kiện ra mắt iPhone 15 của Apple theo Bloomberg có thể diễn ra vào ngày 12/9 hoặc ngày 13/9/2023.

Dự kiến, dải sản phẩm này sẽ có bốn phiên bản là iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro và 15 Pro Max. Cả bốn sản phẩm sẽ dùng cổng USB-C thay cho Lightning, cũng như sử dụng màn hình Dynamic Island. Bộ đôi dòng Pro sẽ trang bị A17 Bionic tiến trình 3 nm và riêng iPhone 15 Pro Max có thêm camera tiềm vọng với zoom quang 6x.

Theo nguồn tin Unknownz21, Apple sẽ sử dụng titan Cấp độ 5 (Ti-6Al-4V) để chế tạo khung cho iPhone 15 Pro. "Titan cấp 5" là một trong những hợp kim titan được sử dụng phổ biến nhất để chế tạo các bộ phận cấy ghép và bộ phận giả, được sử dụng trong ô tô đua và máy bay (ví dụ: Boeing 787).

BGR đưa tin, khả năng Apple sẽ bỏ tùy chọn bộ nhớ trong 128 GB, vì vậy các mẫu iPhone 15 Pro được cho là sẽ có bộ nhớ trong khởi điểm 256 GB. Điều này có nghĩa các mức dung lượng lưu trữ dự kiến dành cho các mẫu iPhone 15 Pro sẽ bao gồm 256 GB, 512 GB, 1 TB và 2 TB. Camera chính của chúng dự kiến sẽ đạt mức 48 MP.

Nguồn tin từ chuỗi cung ứng tiết lộ Apple đang lên kế hoạch sản xuất khoảng 84 triệu thiết bị trong giai đoạn nửa cuối năm 2023. Con số trên tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn tin rò rỉ cũng cho biết, các mẫu iPhone 15 Pro sẽ được bán với giá khởi điểm cao hơn 100 USD hoặc 200 USD so với tiền nhiệm của nó.

Mặc dù chưa ra mắt thị trường nhưng theo đánh giá của nhà phân tích Ming-Chi Kuo, nhu cầu của người dùng đối với iPhone 15 sẽ thấp hơn so với dòng sản phẩm iPhone 14 tiền nhiệm. Nhà phân tích Ming-Chi Kuo, nhu cầu của người dùng đối với iPhone 15 sẽ thấp hơn so với dòng sản phẩm iPhone 14 tiền nhiệm.