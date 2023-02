iPhone 14 Pro Max giảm giá "chạm đáy", MacBook Air M1 ồ ạt xả kho

Ghi nhận tại hệ thống Di Động Việt, đại lý ủy quyền chính thức của Apple tại Việt Nam (AAR), hiện tại, iPhone 14 Pro Max 128GB chỉ còn 28,39 triệu đồng.

So với đầu tháng 2, model này đã giảm thêm hơn 1 triệu đồng, nâng tổng mức giảm lên gần 9 triệu đồng so với giá niêm yết. Các phiên bản dung lượng 512GB và 1TB cũng chỉ còn lần lượt từ 37,99 triệu đồng và 41,99 triệu đồng. Trong khi đó, iPhone 14 Pro 128GB có giá bán là 25,49 triệu đồng, giảm gần 1 triệu đồng so đầu tháng 2 và đến 6,5 triệu đồng so với giá niêm yết.

Tại CellPhoneS, mẫu iPhone 14 Pro Max cũng đã về mức 28,49 triệu đồng. Giữa các đại lý, mức chênh lệch cho mẫu điện thoại cao cấp không quá nhiều.

Tại Hoàng Hà Mobile, giá sản phẩm về còn 27,95 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 14 series và 1 số dòng iPad tại Việt Nam (giá tham khảo).

Nguyên nhân khiến bộ đôi này được điều chỉnh giảm giá kỷ lục là do nhu cầu mua sắm giảm mạnh sau Tết, cùng với tình hình kinh tế vẫn còn ảm đạm, nên Apple đã quyết định giảm giá cho những model này nhằm duy trì số bán như kỳ vọng.



Cùng với đó, các đại lý bán lẻ tại Việt Nam cũng giảm thêm cho bộ đôi này nhằm thu hút người dùng. Dự kiến sau đợt giảm giá này, sức bán của iPhone 14 Pro và Pro Max sẽ có thể tăng trưởng khoảng 20 - 30% so với tuần trước đó.

Ngoài ra, MacBook Air M1 phiên bản 8GB|256GB cũng ghi nhận mức giá tiếp tục được giảm sâu hơn 1 triệu đồng so với đầu tháng 2, nâng tổng mức giảm lên đến 9 triệu đồng so với giá niêm yết, chỉ còn 18,99 triệu đồng.

“Với mức giá này, hệ thống phải chấp nhận bán lỗ để xả kho, nên đây sẽ là cơ hội tốt để người dùng sở hữu MacBook Air M1 với mức giá tốt nhất”, đại diện Di động Việt chia sẻ.

Nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá được tiết lộ là do nguồn hàng tồn nhiều từ trước Tết, trong khi sức bán chưa được kỳ vọng, nên các hệ thống giảm giá, thậm chí là chấp nhận bán lỗ để thu hút người dùng mua sắm, giải phóng hàng tồn, tập trung cho sản phẩm mới.

Ngoài ra, để đảm bảo tỷ lệ non-phone (Mac) trên iPhone và doanh thu đúng như mục tiêu kỳ vọng trong năm 2023, Apple cũng hỗ trợ giá cho các đại lý.

iPhone 14 Pro Max đang có giá tốt trong tháng 2.

Về iPhone 14 Pro Max VN/A, đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất nằm trong thế hệ iPhone 14 Series ra mắt cách đây không lâu.



Một trong những điểm nổi bật khác của Phone 14 Pro Max là được trang bị chip A16 Bionic, mang lại hiệu năng mạnh mẽ cho máy, đồng thời được đánh giá là tiết kiệm năng lượng hơn so với thế hệ trước. Mặc dù viên pin nhỏ hơn một chút so với iPhone 13 Pro Max nhưng thời gian sử dụng thực tế của iPhone 14 Pro Max lâu hơn đáng kể.

Năm nay, Phone 14 Pro Max chính hãng VN/A lần đầu tiên sở hữu cảm biến chính độ phân giải lên tới 48MP. Nhờ đó điện thoại có thể chụp các bức ảnh với độ chi tiết tốt hơn trong mọi điều kiện ánh sáng, cùng đó mẫu máy có nhiều chế độ được đánh giá tốt như chụp xóa phông, góc rộng hay chân dung.

Hiện tại, iPhone 14 Pro Max chính hãng VN/A có bốn tùy chọn dung lượng bộ nhớ 128GB, 256GB, 512GB và lên tới 1TB.