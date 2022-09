iPhone 14 có thể gọi cấp cứu qua vệ tinh

Trong sự kiện ra mắt sản phẩm mới Apple Event Far Out diễn ra ngày 7-9 (0 giờ ngày 8-9 theo giờ Việt Nam) tại trụ sở Apple ở Cupertino (bang California - Mỹ), Apple đã giới thiệu dòng smartphone iPhone 14 series gồm 4 phiên bản iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max.

Apple iPhone 14 và 14 Plus.

Những điểm đặc biệt đáng chú ý ở các sản phẩm Apple mới là dòng iPhone 14 không còn phiên bản Mini (5.4 inch) và thay bằng phiên bản Plus có màn hình lớn hơn phiên bản chuẩn (6.7 inch so với 6.1 inch). Các phiên bản iPhone giờ đây có khả năng gọi cấp cứu SOS qua vệ tinh. Các phiên bản iPhone 14 có thêm tính năng phát hiện tai nạn xe cộ Crash Detection để gọi cấp cứu.

Với 2 phiên bản iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max, lần đầu tiên kể từ khi ra đời, iPhone đã thay màn hình tai thỏ truyền thống thành màn hình đục lỗ thời thượng (hình viên thuốc con nhộng nằm ngang thay vì lỗ tròn như thiết bị Android). Đặc biệt, với giao diện mới Dynamic Island, phần khuyết này không chỉ dành cho bộ camera kép trước mà còn là một màn hình hiển thị thông tin, phát nhạc.

Cũng trên iPhone 14 Pro và 14 Pro Max, iPhone được trang bị camera chính có độ phân giải 48MP (so với 12MP của thế hệ trước). Hai camera góc siêu rộng (ultrawide) và chụp xa (telephoto) vẫn có độ phân giải 12MP. Trong thiết kế quad-camera vẫn có thêm cảm biến chiều sâu TOF 3D LiDAR scanner (depth). Chúng hỗ trợ ảnh ProRAW 48MP. Còn 2 phiên bản iPhone 14 và iPhone 14 Plus vẫn giữ thiết kế dual-camera với camera chính và camera góc siêu rộng 12MP.

Những sản phẩm mới ra mắt tại Apple Event 2022.

Bộ đôi iPhone 14 (6.1 inch) và 14 Plus (6.7 inch) có màn hình OLED Super Retina XDR có độ sáng tới 1.200 nit (peak) và độ tương phản tới 2.000.000:1, hỗ trợ công nghệ Dolby Vision, HDR10, HLG. Màn hình được bảo vệ bằng lớp gốm Ceramic Shield bền chắc hơn kính.

Bộ đôi iPhone 14 Pro (6.1 inch) và 14 Pro Max (6.7 inch) có màn hình OLED Super Retina XDR công nghệ LTPO có độ sáng tới 2.000 nit (peak) và độ tương phản tới 2.000.000:1, hỗ trợ công nghệ Dolby Vision, HDR10, HLG. Màn hình luôn hiển thị Always-On Display. Màn hình được bảo vệ bằng lớp gốm Ceramic Shield bền chắc hơn kính.

Trong khi 2 phiên bản iPhone 14 và 14 Plus vẫn dùng chíp xử lý 6 nhân Apple A15 Bionic (5nm) với GPU 5 nhân như thế hệ trước, bộ đôi iPhone 14 Pro và 14 Pro Max được trang bị CPU 6 nhân hoàn toàn mới A16 Bionic (4nm) với GPU 5 nhân. Chip A16 Bionic là chip xử lý đầu tiên được sản xuất trên tiến trình 4nm và có gần 16 tỉ transistor. Nó tích hợp bộ xử lý AI 16 nhân có khả năng xử lý mạnh tới gần 17.000 tỉ OPS. Theo Apple, chip A16 Bionic chạy nhanh hơn 40% so với chip A13 sử dụng trên iPhone 11 cách đây 3 năm. Hai nhân hiệu năng của nó nhanh hơn và tiêu thụ năng lượng thấp hơn 20% so với chip A15 Bionic. GPU của nó có băng thông bộ nhớ cao hơn 50% so với A15 Bionic.

Các phiên bản iPhone 14 series sử dụng nhiều vật liệu tái chế như vàng, đất hiếm…

Tại sự kiện được live stream toàn cầu, Apple đã trình làng dòng đồng hồ thông minh Apple Watch 2022 gồm 3 phiên bản Watch Series 8, Watch SE 2002 và Watch Ultra, cùng tai nghe Apple AirPods Pro Gen 2. Dòng đồng hồ có thêm phiên bản Watch Ultra bền bỉ hơn cho các hoạt động ngoài trời, phiêu lưu thám hiểm. Các Apple Watch 2022 cũng có thêm tính năng phát hiện tai nạn xe cộ Crash Detection để gọi cấp cứu.

Apple Watch Series 8.

Ngay sau khi sự kiện Apple Event 2022 kết thức, hệ thống bán lẻ FPT Shop và F.Studio by FPT, đại lý ủy quyền cao cấp của Apple tại Việt Nam, đã công bố mức giá dự kiến của các sản phẩm Apple 2022 tại Việt Nam.

Theo đó, dòng iPhone 14 sẽ có mức giá dự kiến từ 24,99 triệu đồng đến 49,99 triệu đồng; dòng Apple Watch có giá dự kiến từ 7,49 triệu đồng đến 23,99 triệu đồng; tai nghe AirPods Pro Gen 2 có giá dự kiến 6,99 triệu đồng. Hệ thống này cũng dự kiến các sản phẩm mới của Apple sẽ được bán chính thức tại Việt Nam từ đầu tháng 10.